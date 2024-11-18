Сотрудникам правительства Самарской области повысят зарплаты

У младшего и среднего персонала правительства Самарской области низкие зарплаты. Это плохо влияет на качество работы. Более того, хорошие сотрудники увольняются. Такую проблему во время оперативного совещания в понедельник, 18 ноября, поднял глава региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, администрация губернатора подготовит предложение о повышении зарплат:

"Речь идет не о руководящем составе, а о специалистах и консультантах".

При этом планируется сокращение штата чиновников в правительстве Самарской области. Оно как раз затронет руководящий состав.