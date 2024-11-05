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Облправительство Власть и политика

Губернатор анонсировал сокращение штата правительства Самарской области

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области ждет административная реформа. Об этом на оперативном совещании во вторник, 5 ноября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Внимательно проанализировав структуру и функционал, видим необходимость по некоторым направлениям провести изменения с точки зрения полномочий муниципальных и региональных. Уже принято решение по градостроительной политике. Оно вступает в действие с 1 января 2025 года. Прошу председателя правительства Михаила Смирнова вместе с главами муниципалитетов подготовиться к этому", — сказал глава региона.

По его словам, изменения будут введены и в плане межбюджетных отношений, чтобы увеличить финансовые возможности муниципалитетов и способствовать их большей самостоятельности в плане принятия решений. Запланировано и реформирование работы представительства Самарской области в федеральном центре для повышения эффективности.

Кроме того, будет проведена оптимизация штата правительства Самарской области. Уже обозначены сроки.

"К сентябрю 2026 г. мы должны оптимизировать штат правительства на 15%, по руководящему составу — на 30%. Это позволит сделать нашу работу более точной и конкретной, способствует повышению эффективности. При этом должна быть повышена корпоративная культура в плане обучения, чтобы быть в тренде, пользоваться лучшими практиками", — отметил Вячеслав Федорищев.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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