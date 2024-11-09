Самарским бюджетникам с января повысят зарплату на 9,2%

С 1 января 2025 г. зарплата работников бюджетной сферы в Самарской области вырастет на 9,2%. Такое решение закреплено в постановлении правительства региона от 7 ноября.
Повышение коснется работников госучреждений Самарской области. Также будет увеличена стоимость академического часа для расчета зарплаты в школах и детсадах.
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Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.