Самарским бюджетникам с января повысят зарплату на 9,2%

С 1 января 2025 г. зарплата работников бюджетной сферы в Самарской области вырастет на 9,2%. Такое решение закреплено в постановлении правительства региона от 7 ноября.

Повышение коснется работников госучреждений Самарской области. Также будет увеличена стоимость академического часа для расчета зарплаты в школах и детсадах.