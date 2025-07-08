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Страхование Финансы

Дачники Ижевска и Саратова активнее других страхуют загородные дома

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дачный сезон жители России активнее оформляют страховую защиту для своих загородных домов. По данным Страхового Дома ВСК, чаще всего к страховым агентам обращаются дачники из Ижевска, Саратова, Кургана, Санкт-Петербурга и Москвы.

Основные риски, которые беспокоят владельцев частных домов и дач — пожары, затопления и последствия стихийных бедствий. В топ регионов с наибольшим числом страховых случаев с домами входят Москва, Московская область, Удмуртия, Санкт-Петербург, Тюменская, Новосибирская, Ростовская области, а также Краснодарский и Приморский край.

Дачники все чаще задумываются о защите своего имущества, и ВСК стремимся сделать этот процесс максимально простым и удобным. В апреле 2025 года ВСК представил специальный страховой продукт "Веранда", разработанный с учетом потребностей дачников. Плюс полиса в том, что оформление полиса не занимает много времени. Так, если стоимость дома не превышает 5 млн рублей, то для оформления "Веранды" не потребуется проводить предстраховой осмотр — достаточно прислать страховщику несколько фото строения. Для домов, цена которых от 5 до 25 млн рублей, осмотр потребуется, но его удобно провести дистанционно через приложение Рососмотр — эту функцию Страховой Дом ВСК реализовал в прошлом году. Полис можно приобрести через страховых агентов и в офисах страховой компании. Продукт "Веранда" позволяет оформить страховку буквально за несколько минут, а страховые агенты всегда готовы помочь с выбором оптимального варианта.

В июне ВСК дополнила "Веранду" полезным бонусом — клиенты получили 1000 датчиков дыма в рамках специальной летней акции, направленной на повышение безопасности клиентов.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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