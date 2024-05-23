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Экономика и бизнес

Средняя зарплата в Самаре выросла до 69 149 рублей

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благосостояние жителей Самары улучшилось. Данные об этом глава города Елена Лапушкина озвучила 23 мая на заседании городской думы во время представления доклада о своей деятельности за 2023 год.

"По итогам года размер средней заработной платы вырос на 15% и составил 69 149 рублей. Ситуация на рынке труда характеризуется дальнейшим снижением безработицы. В декабре она составила 0,35%", — сообщила Елена Лапушкина.

В интервью Волга Ньюс глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов уточнял, что 69 149 рублей — это показатель средней зарплаты по крупным и средним предприятиям. По полному кругу организаций (с досчетом по МСП) она составила 61612 рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году.

Самые высокооплачиваемые должности — в организациях, осуществляющих деятельность в сферах добычи полезных ископаемых (109393 руб.); профессиональной, научной и технической (98809,9 руб.); информации и связи (96211,4 руб.); финансовой и страховой (95838,6 руб.); сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (83148,7 руб.); культуры, спорта, организации досуга и развлечений (76380,7 руб.); обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (69661,4 руб.); транспортировки и хранения (69436,1 руб.); обрабатывающего производства (69391,3 рубля).

В 2024 году ожидается увеличение средней зарплаты по крупным и средним предприятиям на 4,7%, а к 2026 году — на 19%.

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