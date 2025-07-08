Программа бережливого производства становится все более востребованной в Самарской области

Предприятия Самарской области активно подключаются к федеральному проекту "Производительность труда", который реализуется в регионе в составе национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика". Цель программы — помочь российским предприятиям повысить эффективность производства и укрепить их позиции на рынке.

В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил максимально активизировать работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в проекте, а также обеспечить доступность методик повышения производительности труда для всех желающих.

Новым участником проекта "Производительность труда" стала компания "Прогресс Благоустройства", специализирующаяся на выпуске детских игровых комплексов, спортивного и паркового оборудования. Благодаря национальному проекту сотрудники предприятия получили возможность пройти обучение по программе бережливого производства.

В рамках программы эксперты Регионального центра компетенций познакомят новых участников с инструментами бережливого производства, которые позволят снизить себестоимость продукции и увеличить объемы выпуска.

"Реализация федерального проекта "Производительность труда" позволяет компаниям повысить эффективность. Предприятиям предоставляются практические инструменты для развития и задает стратегические ориентиры, особенно в сфере импортозамещения социально значимой продукции", — подчеркнул важность участия в программе предприятий региона глава министерства промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Важность внедрения новых инструментов и ценность оказываемой государственной поддержки подчеркивают и самарские предприятия.

"Экспертная поддержка и проверенные практики повышения производительности помогут нам не только улучшить качество продукции, но и обеспечить регион современным игровым и спортивным оборудованием в более короткие сроки", — отмечает директор компании "Прогресс Благоустройства" Дмитрий Стариков.

В настоящее время в федеральном проекте "Производительность труда" участвуют 203 организации Самарской области. За время реализации проекта (более шести лет) предприятия региона добились роста производительности на 30% и общей экономии свыше 2,5 млрд рублей.

Подробную информацию об условиях участия в проекте можно получить на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.