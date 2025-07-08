Программа бережливого производства становится все более востребованной в Самарской области

Предприятия Самарской области активно подключаются к федеральному проекту "Производительность труда", который реализуется в регионе в составе национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика". Цель программы — помочь российским предприятиям повысить эффективность производства и укрепить их позиции на рынке.
В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил максимально активизировать работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в проекте, а также обеспечить доступность методик повышения производительности труда для всех желающих.
Новым участником проекта "Производительность труда" стала компания "Прогресс Благоустройства", специализирующаяся на выпуске детских игровых комплексов, спортивного и паркового оборудования. Благодаря национальному проекту сотрудники предприятия получили возможность пройти обучение по программе бережливого производства.
В рамках программы эксперты Регионального центра компетенций познакомят новых участников с инструментами бережливого производства, которые позволят снизить себестоимость продукции и увеличить объемы выпуска.
"Реализация федерального проекта "Производительность труда" позволяет компаниям повысить эффективность. Предприятиям предоставляются практические инструменты для развития и задает стратегические ориентиры, особенно в сфере импортозамещения социально значимой продукции", — подчеркнул важность участия в программе предприятий региона глава министерства промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Важность внедрения новых инструментов и ценность оказываемой государственной поддержки подчеркивают и самарские предприятия.
"Экспертная поддержка и проверенные практики повышения производительности помогут нам не только улучшить качество продукции, но и обеспечить регион современным игровым и спортивным оборудованием в более короткие сроки", — отмечает директор компании "Прогресс Благоустройства" Дмитрий Стариков.
В настоящее время в федеральном проекте "Производительность труда" участвуют 203 организации Самарской области. За время реализации проекта (более шести лет) предприятия региона добились роста производительности на 30% и общей экономии свыше 2,5 млрд рублей.
Подробную информацию об условиях участия в проекте можно получить на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.