В 2025 году Т2 предотвратила полмиллиарда спам-звонков

T2, российский оператор мобильной связи, продолжает активную борьбу с телефонным мошенничеством и спамом. С начала 2025 года система защиты абонентов компании, основанная на big data, предотвратила более 500 млн спам-звонков.

За первую половину 2025 года Т2 уберегла своих абонентов примерно от трех миллиардов секунд нежелательного телефонного взаимодействия. Это эквивалентно 95 годам "молчания" раздражающего спама.

В T2 антиспам-система с помощью технологий big data выявляет нежелательные вызовы, в том числе звонки-сбросы. Аналитические алгоритмы распознают спам-звонки по продолжительности, частоте, массовости и реакции на них пользователя. В сутки T2 обрабатывает с помощью big data 3 млн нежелательных вызовов.

С помощью актуальных баз недобросовестных номеров Т2 выявляет подозрительный входящий звонок и не доводит его до клиента. Базы антиспам-сервисов пополняются в том числе за счет информации с ресурсов, где пользователи сами оставляют сведения о номере, с которого звонили поставщики услуг, мошенники, коллекторы. Такие меры позволяют минимизировать влияние мошенников и рекламных роботов на повседневную жизнь абонентов.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"В Т2 мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты могли общаться друг с другом уверенно и без лишних помех. Более 500 млн предотвращенных спам-звонков в этом году — не просто цифры, а реальный вклад в личное время и спокойствие наших абонентов. Кроме этого, наши клиенты имеют возможность подключить услугу "Антиспам для звонков", которая маркирует входящие вызовы с номеров из базы. Идентификация незнакомых номеров бесплатно доступна всем абонентам, установившим мобильное приложение Т2. Мы продолжаем совершенствовать технологии, чтобы каждый звонок был безопасным и по-настоящему важным".