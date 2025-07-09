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В 2025 году Т2 предотвратила полмиллиарда спам-звонков

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, продолжает активную борьбу с телефонным мошенничеством и спамом. С начала 2025 года система защиты абонентов компании, основанная на big data, предотвратила более 500 млн спам-звонков.

Фото: Shutterstock, автор BINK0NTAN

За первую половину 2025 года Т2 уберегла своих абонентов примерно от трех миллиардов секунд нежелательного телефонного взаимодействия. Это эквивалентно 95 годам "молчания" раздражающего спама.

В T2 антиспам-система с помощью технологий big data выявляет нежелательные вызовы, в том числе звонки-сбросы. Аналитические алгоритмы распознают спам-звонки по продолжительности, частоте, массовости и реакции на них пользователя. В сутки T2 обрабатывает с помощью big data 3 млн нежелательных вызовов.

С помощью актуальных баз недобросовестных номеров Т2 выявляет подозрительный входящий звонок и не доводит его до клиента. Базы антиспам-сервисов пополняются в том числе за счет информации с ресурсов, где пользователи сами оставляют сведения о номере, с которого звонили поставщики услуг, мошенники, коллекторы. Такие меры позволяют минимизировать влияние мошенников и рекламных роботов на повседневную жизнь абонентов.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"В Т2 мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты могли общаться друг с другом уверенно и без лишних помех. Более 500 млн предотвращенных спам-звонков в этом году — не просто цифры, а реальный вклад в личное время и спокойствие наших абонентов. Кроме этого, наши клиенты имеют возможность подключить услугу "Антиспам для звонков", которая маркирует входящие вызовы с номеров из базы. Идентификация незнакомых номеров бесплатно доступна всем абонентам, установившим мобильное приложение Т2. Мы продолжаем совершенствовать технологии, чтобы каждый звонок был безопасным и по-настоящему важным".

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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