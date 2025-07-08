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Финансы Экономика и бизнес

УФНС России по Самарской области предупреждает об активности мошенников

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное налоговое ведомство обращает внимание жителей Самарской области на очередной всплеск мошеннических телефонных звонков, сообщений по электронной почте и в мессенджерах якобы от имени налоговых органов или других ведомств, взаимодействующих с ФНС России.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области

Неизвестные сообщают о налоговых уведомлениях, направленных заказным письмом через Почту России, неуплаченных налогах, задолженности, непредставленных документах, необходимости подать декларацию, пояснения или другие документы. Злоумышленники также могут направить в мессенджер официальный документ, подтверждение онлайн-записи на прием в инспекцию или предлагают лично явиться к инспектору для подачи декларации.

Любые действия мошенников направлены на получение доступа к персональным данным. В ходе общения злоумышленники могут потребовать:

— Назвать код от единого портала "Госуслуги" или код подтверждения для авторизации на другие сайты. Это ведет к взлому личных кабинетов и получению доступа к персональным данным, что может повлечь оформление кредитов и займов злоумышленниками.

— Установить специальное приложение или пройти по ссылке, чтобы оплатить налоги или другие платежи "со скидкой". Такие приложения или ссылки могут содержать вирусы, которые устанавливаются на устройство для кражи персональных данных, а переведенные деньги попадают на счета злоумышленников.

— Сообщить ИНН или СНИЛС для дооформления накладной на заказное письмо от налоговой службы, которое в процессе пересылки повреждено на одном из сортирочных центров Почты России, а при отказе от сообщения сведений угрожают штрафом.

Также получили распространение случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени налоговой службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах своих сотрудников и не представил справку о доходах по форме 2-НДФЛ. После этого угрожают штрафом и предлагают "помощь" по выгрузке сведений и записи на прием в налоговый орган. Для этого необходимо назвать код из СМС, который фактически является кодом с портала "Госуслуги", подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к "Госуслугам", мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению, например, взять кредит или получить доступ к банковским картам.

Кроме того, мошенники могут прислать напоминание о подаче декларации вместе со ссылкой, по которой можно проверить информацию и заполнить документ. После перехода по ссылке с формой идентификации налогоплательщика сведения попадут к мошенникам, как только вписаны личные данные или банковские реквизиты, что чревато снятием средств с банковских счетов или использования информации в новых схемах обмана.

Обращаем внимание, что актуальную и достоверную информацию по налогам и взаимодействию с налоговой службой необходимо проверять самостоятельно в линейке "личных кабинетов" на официальном сайте ФНС России и электронных сервисах налоговой службы.

Сотрудники налоговых органов не запрашивают персональные данные, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на "специалистов из других ведомств", не ведут запись на прием в инспекции по телефону, поскольку записаться на прием в инспекцию можно самостоятельно с помощью электронного сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию" на сайте ФНС России. Для этого достаточно выбрать инспекцию, услугу, дату и удобное время для посещения, ввести свою фамилию с именем и электронную почту. На указанный адрес электронной почты придет уведомление о подтверждении записи. Данный сервис не запрашивает код подтверждения портала "Госуслуги" или с других электронных ресурсов.

Для подтверждения подлинности звонка следует обращаться в налоговый орган лично или по телефонам, указанным в разделе "Контакты" на сайте ФНС России, а также по номеру 8-800-222-22-22 Контакт-центра ФНС России. Если вы уже попались на уловку мошенников или есть подозрение на мошеннические действия, как можно скорее обратитесь в правоохранительные органы. Будьте бдительны!

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