16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 20 миллионов рублей выплат от СберСтрахования получили жители Самарской области ВСК выплатила клиентке 6 млн рублей за "дом с трещинами" Около 13 млн рублей выплатила ВСК клиенту из Приморского края за сгоревший дом "Росгосстрах": жители многоэтажек чаще страхуют свои квартиры от дронов "Росгосстрах" отмечает рост обращений от мотоциклистов по ОСАГО на 43%

Страхование Финансы

Более 20 миллионов рублей выплат от СберСтрахования получили жители Самарской области

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С начала года СберСтрахование выплатила жителям Самарской области почти 22 млн рублей. Наибольшая доля выплат пришлась на полисы ипотечного и добровольного страхования жилья — 39% от общей суммы компенсаций в области, каско (32%) и полисы защиты от травм (28%).

Также в недавнем исследовании специалисты компании выяснили, что 9% жителей региональной столицы собираются купить автомобиль в ближайшие полгода. В среднем они готовы потратить на это 1,4 млн рублей.

82% из тех, кто планирует купить авто, присматриваются к подержанным автомобилям и в среднем планируют потратить на покупку 600 тыс. рублей. Приобрести новый "личный транспорт" хотят 12% водителей, они готовы к значительно большим тратам — до 2,1 млн рублей.

Главными факторами при выборе авто для респондентов из Самары стали соотношение цены и качества (71%), мощность двигателя (40%), практичность и удобство (24%), а также надёжность и прочность (20%). Наименее значимы для участников опроса дизайн (3%) и престиж марки машины (2%). Наиболее предпочтительны для покупки седаны — в них заинтересованы половина (50%) самарцев, универсалы (16%), внедорожники (12%), кроссоверы (7%) и хэтчбеки (5%). Меньше всего интересны минивэны (1%) и купе (0%). Покупку автомобиля в кредит рассматривают 16% водителей из Самары, в среднем они готовы к займу сроком на 4 года.

В этом году компания СберСтрахование стала одни из партнеров масштабного блог-тура "Космическое путешествие", который организовал банк. Все участники были застрахованы от несчастных случаев, а экраны их смартфонов — от повреждений. В случае травмы, пострадавший мог рассчитывать на поддержку компании и выплату компенсации. Страховая сумма на каждого человека составляет 300 тыс. рублей. Напомним, что страховка экрана смартфона покрывает любые виды повреждений дисплея — от падений до ударов и прочих неприятностей. При наступлении страхового случая СберСтрахование обеспечит замену экрана оригинальными запчастями и компенсирует до 80% стоимости ремонта.

Блог-тур Сбера продлился 4 дня. Гости Поволжья посетили Тольятти, Самару, Димитровград и Ульяновск. Участие в "Космическом путешествии" приняли блогеры из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, Оренбурга, Пензы, Самары, Новосибирска, Севастополя и Краснодарского края.

Генеральный партнер тура — АВТОВАЗ, недавно представивший на ПМЭФ-2025 LADA AZIMUT. Будущий флагман станет первой моделью, где будет установлена новая российская программная платформа для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами и решениями от Сбера и других отечественных технологических компаний. Партнерами тура также выступили СберСервис, Ассоциация ресторанов Milimon Team. Информационный партнер — Комсомольская правда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3