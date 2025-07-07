Более 20 миллионов рублей выплат от СберСтрахования получили жители Самарской области

С начала года СберСтрахование выплатила жителям Самарской области почти 22 млн рублей. Наибольшая доля выплат пришлась на полисы ипотечного и добровольного страхования жилья — 39% от общей суммы компенсаций в области, каско (32%) и полисы защиты от травм (28%).

Также в недавнем исследовании специалисты компании выяснили, что 9% жителей региональной столицы собираются купить автомобиль в ближайшие полгода. В среднем они готовы потратить на это 1,4 млн рублей.

82% из тех, кто планирует купить авто, присматриваются к подержанным автомобилям и в среднем планируют потратить на покупку 600 тыс. рублей. Приобрести новый "личный транспорт" хотят 12% водителей, они готовы к значительно большим тратам — до 2,1 млн рублей.

Главными факторами при выборе авто для респондентов из Самары стали соотношение цены и качества (71%), мощность двигателя (40%), практичность и удобство (24%), а также надёжность и прочность (20%). Наименее значимы для участников опроса дизайн (3%) и престиж марки машины (2%). Наиболее предпочтительны для покупки седаны — в них заинтересованы половина (50%) самарцев, универсалы (16%), внедорожники (12%), кроссоверы (7%) и хэтчбеки (5%). Меньше всего интересны минивэны (1%) и купе (0%). Покупку автомобиля в кредит рассматривают 16% водителей из Самары, в среднем они готовы к займу сроком на 4 года.

В этом году компания СберСтрахование стала одни из партнеров масштабного блог-тура "Космическое путешествие", который организовал банк. Все участники были застрахованы от несчастных случаев, а экраны их смартфонов — от повреждений. В случае травмы, пострадавший мог рассчитывать на поддержку компании и выплату компенсации. Страховая сумма на каждого человека составляет 300 тыс. рублей. Напомним, что страховка экрана смартфона покрывает любые виды повреждений дисплея — от падений до ударов и прочих неприятностей. При наступлении страхового случая СберСтрахование обеспечит замену экрана оригинальными запчастями и компенсирует до 80% стоимости ремонта.

Блог-тур Сбера продлился 4 дня. Гости Поволжья посетили Тольятти, Самару, Димитровград и Ульяновск. Участие в "Космическом путешествии" приняли блогеры из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, Оренбурга, Пензы, Самары, Новосибирска, Севастополя и Краснодарского края.

Генеральный партнер тура — АВТОВАЗ, недавно представивший на ПМЭФ-2025 LADA AZIMUT. Будущий флагман станет первой моделью, где будет установлена новая российская программная платформа для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами и решениями от Сбера и других отечественных технологических компаний. Партнерами тура также выступили СберСервис, Ассоциация ресторанов Milimon Team. Информационный партнер — Комсомольская правда.