Самарчанку с переломом ноги эвакуировали вертолетом с горы Айхва

В воскресенье, 6 июля, в Ирафском районе Северной Осетии одна из участниц тургруппы из Самары во время восхождения повредила ногу. Несчастный случай произошел на высоте 2950 метров на горе Айхва.

На помощь пострадавшей выдвинулась группа спасателей в составе 5 специалистов и одной единицы техники. Также был привлечен вертолет МЧС России МИ-8 с тремя спасателями на борту.

Подошедшая к пострадавшей альпинистке группа спасателей оказала ей первую помощь и вынесла женщину на плато. В сложных высокогорных условиях вертолет "подсел" на плато и эвакуировал восходительницу на аэродром ДОСААФ в селении Гизель, где ее передали медикам "Скорой помощи".

Отметим, тургруппа из Самары, в составе которой 11 человек, не регистрировалась в МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.