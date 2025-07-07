Экс-чиновника из Самарской области осудили за мошенничество

В Самарской области суд вынес приговор бывшему главе сельского поселения из Борского района. Экс-чиновника обвиняли в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В марте 2015 г. глава органа местного самоуправления фиктивно трудоустроил знакомого на должность водителя в администрации. Фактически же мужчина не работал, а банковская карта, на которую перечисли зарплату, была в пользовании осужденного. Таким образом с апреля 2015 г. по август 2024 г. обвиняемый получил более 1,9 млн рублей.
Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...