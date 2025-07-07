В Самарской области рассмотрели дело экс-чиновника о плохом жилье для сирот

Самарский областной суд рассмотрел жалобу адвоката потерпевшей на постановление Центрального райсуда Тольятти. Ранее судебная инстанция в автограде прекратила уголовное дело в отношении чиновника Владислава Денисова.

Как следует из опубликования суда, Владислав Денисов был начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации Ставропольского района. Его обвиняли в восьми случаях допущенной халатности (по ч.1 ст. 293 УК РФ).

"Действия Денисова совершены вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, выразившиеся в согласовании разрешений на ввод в эксплуатацию всех упомянутых в обвинении домов без организации и проведения надлежащего предварительного осмотра и обследования соответствующих строительных объектов, в результате чего не были своевременно выявлены как существенные отклонения от параметров проектов и первоначальных разрешений на их строительство, так и многочисленные нарушения строительных и противопожарных норм и правил", — сообщается в решении служителей Фемиды.

Дома строили для детей-сирот и тех, кого нужно было переселить из ветхого и аварийного жилья. Но администрация муниципалитета ошибочно выдала разрешения на ввод зданий в эксплуатацию. В решении суда отмечается, что это негативно сказалось на репутации администрации, был подорван авторитет органов местного самоуправления и государства, было сформировано негативное общественной мнение у граждан как о деятельности конкретного должностного лица, так и самой администрации Ставропольского района.

При этом отмечается, что вмененные Денисову преступления были совершены с 2013 по 2016 годы. И двухгодичный срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истек. Поэтому уголовное дело в отношении Денисова прекращено. Адвокат одной из потерпевших настаивал на том, что судить Денисова надо по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Но облсуд проверил материалы дела и пришел к выводу, что в решении суда первой инстанции все законно.

Интересно, что в опубликовании суда указано, что по уголовному делу Денисова допросили ряд свидетелей, один из которых возглавлял строительную организацию ООО "Базис-С.А". Ранее сообщалось, что экс-директор этой строительной организации попал под суд за мошенничество с квартирами для сирот.