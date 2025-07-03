Студент из Самары взломал университетский компьютер, чтобы исправить оценку знакомой

Самарский областной суда рассмотрел жалобы на приговор вынесенный ранее студенту ПривГУПС, которого признали виновным в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, повлекшем уничтожение и модификацию информации.

Ранее молодой человек незаконно получил логин и пароль бывшего сотрудника филиала университета, а затем с помощью этих данных зашел в систему учебного учреждения и в аттестационной ведомости своей знакомой исправил оценку "удовлетворительно" на "хорошо". После этого он также удалил 88 экзаменационных ведомостей и 35 проектов документов об образовании студентов Саратовского филиала СамГУПС (сейчас ПривГУПС).

Промышленный районный суд Самары 27 марта 2025 г. назначил обвиняемому полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Осужденный и его защитник не согласились с таким решением и подали апелляционные жалобы. Однако областной суд не нашел оснований для изменения приговора.