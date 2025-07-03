Главу муниципалитета в Самарской области осудили за лишние похороны

Суд вынес приговор бывшему главе городского поселения Волжский Красноярского района Самарской области.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, глава поселения признан виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления").

По данным следствия, с февраля 2018 г. по март 2023 г. чиновник без утвержденной проектной документации дал разрешения о захоронении более 2 тыс. умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда. По данным прокуратуры Самарской области, в результате действий чиновника почти 3,6 тыс. кв. м земель лесного фонда стали непригодными для использования по целевому назначению.

В итоге бывшего главу поселения приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его также лишили права занимать определенные должности на госслужбе и органах местного самоуправления на два года.

Ранее СМИ уже сообщали, что речь идет о Виталии Фадине. Согласно информации сайта суда Красноярского района Самарской области, приговор Фадину вынесен 2 июля. Пока не ясно, будет ли решение суда обжаловано.

Интересно, что Фадин ранее фигурировал в сводках в другой любопытной истории. Сообщалось, что в Красноярский райотдел полиции поступило заявление от 57-летнего главы поселения Волжский Виталия Фадина, который сообщил, что ночью неизвестные подожгли его автомобиль Renault. Полиция проводила проверку. На тот момент Фадин являлся директором самарского ООО "ОМЕГА-ГАЗ", занимающегося оптовой торговлей топливом.

Он занял кресло главы поселения после отстранения от должности своего предшественника Егора Важова, который попал под следствие по обвинению в растрате и злоупотреблении полномочиями. По мнению источника, знакомого с ситуацией, Фадину тогда могли мстить за отказ участвовать в махинациях.