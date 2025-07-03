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Суды Происшествия

Главу муниципалитета в Самарской области осудили за лишние похороны

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд вынес приговор бывшему главе городского поселения Волжский Красноярского района Самарской области.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, глава поселения признан виновным по ч. 2  ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления").

По данным следствия, с февраля 2018 г. по март 2023 г. чиновник без утвержденной проектной документации дал разрешения о захоронении более 2 тыс. умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда. По данным прокуратуры Самарской области, в результате действий чиновника почти 3,6 тыс. кв. м земель лесного фонда стали непригодными для использования по целевому назначению.

В итоге бывшего главу поселения приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его также лишили права занимать определенные должности на госслужбе и органах местного самоуправления на два года.

Ранее СМИ уже сообщали, что речь идет о Виталии Фадине. Согласно информации сайта суда Красноярского района Самарской области, приговор Фадину вынесен 2 июля. Пока не ясно, будет ли решение суда обжаловано.

Интересно, что Фадин ранее фигурировал в сводках в другой любопытной истории. Сообщалось, что в Красноярский райотдел полиции поступило заявление от 57-летнего главы поселения Волжский Виталия Фадина, который сообщил, что ночью неизвестные подожгли его автомобиль Renault. Полиция проводила проверку. На тот момент Фадин являлся директором самарского ООО "ОМЕГА-ГАЗ", занимающегося оптовой торговлей топливом.

Он занял кресло главы поселения после отстранения от должности своего предшественника Егора Важова, который попал под следствие по обвинению в растрате и злоупотреблении полномочиями. По мнению источника, знакомого с ситуацией, Фадину тогда могли мстить за отказ участвовать в махинациях.

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