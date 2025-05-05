Экс-чиновника из Самарской области будут судить за кладбище в лесу

В Красноярский районный суд Самарской области отправили уголовное дело бывшего главы пос. Волжский, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, по версии следствия, глава Волжского с 2017 по 2022 г. согласовал более 1200 заявлений о захоронении умерших за границами кладбища. При этом категорию этой земли не изменили, то есть фактически людей хоронили на землях лесного фонда. Также отмечается, что на официальном кладбище были свободные участки. В результате около 3,6 тыс. кв. м земель лесного фонда стали непригодными для использования по назначению.

По иску прокуратуры суд установил запрет на дальнейшее захоронение на участке лесного фонда. На действующем кладбище есть земля, но администрации необходимо благоустроить законно отведенные участки.