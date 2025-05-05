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Экс-чиновника из Самарской области будут судить за кладбище в лесу

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярский районный суд Самарской области отправили уголовное дело бывшего главы пос. Волжский, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, по версии следствия, глава Волжского с 2017 по 2022 г. согласовал более 1200 заявлений о захоронении умерших за границами кладбища. При этом категорию этой земли не изменили, то есть фактически людей хоронили на землях лесного фонда. Также отмечается, что на официальном кладбище были свободные участки. В результате около 3,6 тыс. кв. м земель лесного фонда стали непригодными для использования по назначению.

По иску прокуратуры суд установил запрет на дальнейшее захоронение на участке лесного фонда. На действующем кладбище есть земля, но администрации необходимо благоустроить законно отведенные участки.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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