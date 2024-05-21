2000 могил: под Самарой нашли незаконное кладбище

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении главы городского поселения Волжский. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Чиновнику вменяют п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, с февраля 2018 г. по март 2023 г. он без проектной документации разрешил более 2 тыс. незаконных захоронений на землях лесного фонда.