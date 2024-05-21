2000 могил: под Самарой нашли незаконное кладбище

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении главы городского поселения Волжский. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Чиновнику вменяют п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, с февраля 2018 г. по март 2023 г. он без проектной документации разрешил более 2 тыс. незаконных захоронений на землях лесного фонда.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки