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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор по делу о краже у дочки заместителя генпрокурора

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 июля, суд Советского района Самары вынес приговор по громкому уголовному делу о телефонных мошенничествах. Судили за это целую группировку.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Напомним, отбывшие сроки за бандитизм, Перфильев и Веремеенко вскоре после освобождения оказались в числе подозреваемых, а затем и обвиняемых по делу о хищении 4 млн рублей. По версии правоохранителей, с 13 марта 2018 г. по 17 января 2019 г. злоумышленники в телефонных разговорах, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, выпытывали у граждан коды доступа к их банковским счетам. В результате были обчищены карты 42 человек.

По этому поводу возбудили 14 уголовных дел, одно из которых — № 11801290001000580 — начали расследовать в Калуге, по месту нахождения потерпевшей. Ей, по данным собеседника, является судья арбитражного суда Центрального округа Елена Гладышева, у которой мошенники похитили 240 тыс. рублей. Примечательно, что, по данным открытых источников, Гладышева — старшая дочь Виктора Гриня, который в 2006-2021 гг. занимал должность заместителя генпрокурора РФ.

Дело о хищениях с банковских карт в июле 2018 г. было затребовано в Судебный департамент МВД РФ. Там его соединили с другими подобными делами и к ответственности привлекли 45-летнего Перфильева, который, по версии предварительного следствия, вместе с гражданином Биченовым возглавили преступную группу, куда вошли Веремеенко, Перфильева, Конинян, Яцив, Ибиев, Думаев и Злобнова.

В итоге предполагаемым аферистам вменили участие в преступном сообществе и кражи. Рассматривал дело судья Василий Ботвинко с февраля 2023 года. Все участники получили более 10 лет лишения свободы, организаторы — более 17 лет колонии. 

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