Предпринимателя из Самары осудили за смерть двух работников

В Самаре индивидуальный предприниматель пытался оспорить приговор, вынесенный ему ранее по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").

В октябре — декабре 2023 г. мужчина дома в пос. Мехзавод занимался изготовлением керамических изделий и руководил двумя сотрудниками. При этом, но сам он, ни работники не имели нужной квалификации и подготовки для таких работ. Руководитель также не обеспечил необходимое с точки зрения безопасности оснащенного рабочего места и оборудования и не обучил подчиненных.

Мужчина принес 20-летнее газовое оборудование с истекшим сроком службы и баллон с пропаном, который с нарушением инструкции сам наполнил на АГЗС. Рабочие начали нагревать баллон в бочке с водой, и в результате он взорвался. Оба сотрудника получили тяжкие травмы и погибли.

9 апреля 2025 г. Красноглинский районный суд Самары назначил предпринимателю два года лишения свободы, которое заменили на принудительные работы. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований безопасности труда и охраны труда.

Мужчина с этим не согласился, посчитал наказание излишне суровым и в апелляционной жалобе попросил назначить наказание, не связанное с лишением или ограничением свободы.

Самарский областной суд рассмотрел жалобу и не стал менять приговор райсуда.