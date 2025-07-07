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Суды Происшествия

Самарец с непогашенной судимостью жестоко убил приятеля

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор 35-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2025 г. он выпивал со знакомым в квартире на ул. Черемшанской. Затем приятелями поссорились, и самарец 17 раз ударил оппонета ножом в живот. Пострадавший скончался на месте.

Как выяснилось, в это время обвиняемый имел непогашенную судимость и находился под административным надзором.

Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима.

Также суд вынес частное постановление правоохранителям, которые должны были организовать профилактическую работу с подсудимым.

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