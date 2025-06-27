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Суды Происшествия

В Самаре осудили пятерых организаторов незаконной миграции

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Советский районный суд Самары вынес приговор пяти выходцам из стран Центральной Азии, получившим гражданство РФ. Их признали виновными в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Обвиняемые помогли 100 иностранцам пройти экзамены на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ без фактической проверки знаний. Так мигранты получили возможность находиться в России дольше, чем должны были.

В результате осужденным назначили от двух лет до двух лет и девяти месяцев лишения свободы и штрафы на общую сумму 650 тыс. рублей. Двое из них будут отбывать наказание в колонии общего режима, а трое получили условные сроки.

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