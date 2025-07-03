Жителя Тольятти осудили за производство наркопрекурсоров

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор 36-летнему жителю Тольятти, которого обвиняли в производстве, хранении и перевозке прекурсоров для производства наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В сентябре 2023 г. он договорился с неизвестными о производстве прекурсоров и оборудовал лабораторию у себя в сарае. Соучастники предоставляли оборудование и реагенты. А в декабре 2024 г. к мужчине пришли правоохранители и изъяли у него 55 кг прекурсоров.

Суд приговорил тольяттинца к четырем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.