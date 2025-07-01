Осужденный сотрудник банка, пытаясь оспорить приговор, нарвался на дополнительное наказание

В апелляционном порядке был пересмотрен приговор суда по уголовному делу в отношении лица, осужденного за совершение манипулирования рынком, мошенничества и нарушения правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Согласно материалам дела, начальник отдела брокерского обслуживания филиала ПАО "Газпромбанк", наделенный правами по модификации информации о клиентах в автоматизированной банковской системе и имеющий доступ к системам, используемым сотрудниками банка для доступа к брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам клиентов, внес изменения в электронные анкеты клиентов банка без их ведома.

Таким образом он пытался получить доступ к активам клиентов через их личные кабинеты, получить контроль над их банковскими счетами и размещенными на них финансовыми активами, чтобы затем их похитить.

При этом мужчина на заведомо невыгодных условиях для клиентов совершал сделки с опционами, относящиеся к манипулированию рынком, используя, с одной стороны, свой брокерский счет, с другой — брокерские счета клиентов банка. Используя нерыночный механизм выставления заявок на совершение сделок по своему счету и по счетам клиентов, он получил излишний доход - более 30 млн рублей.

Приговором Ленинского районного суда от 26 июля 2024 года мужчину признали виновным в совершении почти 50 преступлений (трех - по ч. 3 ст. 159 УК РФ, 20 преступлений - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 25 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Однако осужденный не стал соглашаться с приговором и вместе с защитником обратился в суд с апелляцией. В апелляции они просили просили прекратить уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и ч. 2 ст. 185.3 УК РФ, смягчить назначенное наказание.

Государственный обвинитель обратился в суд с апелляционным представлением, в котором ссылался на мягкость назначенного наказания, на основании чего просил усилить назначенное судом основное наказание в виде лишения свободы, а также назначить осужденному дополнительное наказание.

"Судебная коллегия по уголовном делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы и апелляционное представление, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, дополнила приговор суда указанием о назначении К. дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, сроком на 2 года. В остальной части приговор Ленинского районного суда от 26 июля 2024 года оставлен без изменения", - отмечается в сообщении.