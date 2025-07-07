Самарская область представила разработки на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" открылась в Екатеринбурге в 15-й раз. Главная тема события — "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Событие проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Самарская область представила свои передовые решения и инновационные разработки — на стенде региона работают компании "Тесвел", "СК "СТАРК", "АВТОВАЗ", а также участники проекта "Производительность труда" — АО "ГК "Электрощит" и "Самарский завод Энергия".

В первый день работы выставки стенд Самарской области посетил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Глава федерального ведомства отметил достижения самарских предприятий. В частности, его заинтересовал автоматический станок для гибки проволоки от компании "СТАРК", который превосходит зарубежные аналоги по скорости и точности.

"Мы поддерживаем инновации, передовые технологии и в целом весь технологический прогресс, расширяем и обновляем производства, открываем новые. А также прикладываем все силы и ресурсы для подготовки квалифицированных кадров и создания новых рабочих мест на самых современных производствах в регионе. Действительно очень большой акцент делаем на развитии промышленности — это наш важнейший приоритет, поэтому Самарской области всегда есть что показать на "Иннопроме" — наш промышленный потенциал и новые проекты. Безусловно, это прекрасная площадка для обмена опытом, компетенциями и демонстрации инновационных разработок. Выставка однозначно дает толчок к развитию", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

На выставке состоялось награждение победителей IV Премии "Молодой промышленник года". Генеральный директор ООО "Волжский светотехнический завод "Луч" Константин Лазарев вошел в ТОП-10 премии. Он отметил, что это признание свидетельствует о силе региональной промышленности и важной роли местных предприятий в создании рабочих мест и внедрении инноваций.

"Волжский светотехнический завод Луч" — ведущий производитель светодиодного освещения в Поволжье, который активно развивается благодаря мерам поддержки в рамках федерального проекта "Производительность труда" и самарского Фонда развития промышленности.

"Это признание — не только личная награда, но и отражение силы региональной промышленности. Для нашей команды это высокая оценка и мощный стимул двигаться дальше", — прокомментировал Константин Лазарев.

Выставка "ИННОПРОМ" продолжит свою работу до 10 июля. В планах — подписание соглашений о сотрудничестве Минпромторга Самарской области с аналогичными ведомствами Вологодской, Московской и Омской областями.

"Эти соглашения направлены на укрепление торгово-экономических и научно-технических связей, совместное развитие промышленного сектора, особенно в контексте импортозамещения. Ключевые направления — создание и развитие промышленных кластеров, поддержка легкой, машиностроительной и металлургической промышленностей", — прокомментировал глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.