Самарская область представила разработки на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" открылась в Екатеринбурге в 15-й раз. Главная тема события — "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Событие проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.
Самарская область представила свои передовые решения и инновационные разработки — на стенде региона работают компании "Тесвел", "СК "СТАРК", "АВТОВАЗ", а также участники проекта "Производительность труда" — АО "ГК "Электрощит" и "Самарский завод Энергия".
В первый день работы выставки стенд Самарской области посетил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Глава федерального ведомства отметил достижения самарских предприятий. В частности, его заинтересовал автоматический станок для гибки проволоки от компании "СТАРК", который превосходит зарубежные аналоги по скорости и точности.
"Мы поддерживаем инновации, передовые технологии и в целом весь технологический прогресс, расширяем и обновляем производства, открываем новые. А также прикладываем все силы и ресурсы для подготовки квалифицированных кадров и создания новых рабочих мест на самых современных производствах в регионе. Действительно очень большой акцент делаем на развитии промышленности — это наш важнейший приоритет, поэтому Самарской области всегда есть что показать на "Иннопроме" — наш промышленный потенциал и новые проекты. Безусловно, это прекрасная площадка для обмена опытом, компетенциями и демонстрации инновационных разработок. Выставка однозначно дает толчок к развитию", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
На выставке состоялось награждение победителей IV Премии "Молодой промышленник года". Генеральный директор ООО "Волжский светотехнический завод "Луч" Константин Лазарев вошел в ТОП-10 премии. Он отметил, что это признание свидетельствует о силе региональной промышленности и важной роли местных предприятий в создании рабочих мест и внедрении инноваций.
"Волжский светотехнический завод Луч" — ведущий производитель светодиодного освещения в Поволжье, который активно развивается благодаря мерам поддержки в рамках федерального проекта "Производительность труда" и самарского Фонда развития промышленности.
"Это признание — не только личная награда, но и отражение силы региональной промышленности. Для нашей команды это высокая оценка и мощный стимул двигаться дальше", — прокомментировал Константин Лазарев.
Выставка "ИННОПРОМ" продолжит свою работу до 10 июля. В планах — подписание соглашений о сотрудничестве Минпромторга Самарской области с аналогичными ведомствами Вологодской, Московской и Омской областями.
"Эти соглашения направлены на укрепление торгово-экономических и научно-технических связей, совместное развитие промышленного сектора, особенно в контексте импортозамещения. Ключевые направления — создание и развитие промышленных кластеров, поддержка легкой, машиностроительной и металлургической промышленностей", — прокомментировал глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.
Последние комментарии
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.