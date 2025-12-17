Более 10 тыс. автодеталей в месяц: резидент "Жигулевской долины" расширяет мощности и бьет рекорды производительности

В Самарской области особое внимание уделяется созданию комфортного инвестиционного климата и развитию высокотехнологичных отраслей, поддержке научных исследований и инновационного предпринимательства. Для реализации этих целей создана развитая инфраструктура, центральным звеном которой выступает технопарк "Жигулевская долина".

"Жигулевская долина" входит в число лучших технопарков России, занимая 2 место по эффективности в стране. На его площадке развивается 326 инновационных и технологических предприятий. Мы оказываем комплексную поддержку резидентам, что, в свою очередь, способствует общему росту технологического потенциала региона", — рассказал врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2025 г. к резидентам технопарка присоединилась компания "АСОМИ". Предприятие работает с 1997 г. и сегодня производит широкую линейку автокомпонентов подвески: опоры, стойки, амортизаторы и другие детали для отечественных и иностранных автомобилей. Ассортимент продукции на данный момент включает более 180 наименований.

Компания располагает собственной производственной площадкой в Тольятти. В производстве используются прогрессивные конструкторские решения, передовые технологии автомобилестроения и современное оборудование.

"В 2025 г. мы установили новый рекорд производительности, теперь ежемесячно производим более 10 тыс. изделий. 2026 г. может стать турбулентным для нашей сферы, но мы видим в кризисе развитие. В начале года открываем новый участок, чтобы производить еще больше, и еще лучше", — отметил генеральный директор компании "АСОМИ" Владимир Коробейников.

В стратегические планы компании входит разработка и расширение линейки элементов подвески на иномарки, что позволит также выполнять задачи импортозамещения, планируется расширение присутствия в российских регионах, а также совершенствование технологий производства.

"Наше знакомство с мерами господдержки технопарка началось с образовательных мероприятий — обучение отдела продаж, маркетинга, бухгалтерии, что важно в период налоговой реформы. В следующем году планируем расширять взаимодействие, в первую очередь, привлечь льготное финансирование для дальнейшего развития", — подчеркнул Владимир Коробейников.

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" получают доступ к следующим возможностям:

льготное размещение в оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях;

проведение деловых и образовательных мероприятий в залах технопарка;

информационное и консультационное сопровождение;

содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Получить консультацию по действующим инструментам поддержки можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону "горячей линии" для предпринимателей 8-800-300-63-63.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" можно обращаться по тел. 8(8482)93-00-93.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".