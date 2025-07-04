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Финансы Экономика и бизнес

Автомобили GAC с увеличенной скидкой на лизинг в CARCADE

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июле 2025 года автомобили GAC доступны к приобретению в лизинг через компанию CARCADE с корпоративными скидками до 18% в рамках программы GAC leasing.

Согласно условиям специальной программы, клиентам CARCADE доступно применение корпоративной скидки, достигающей 18% от РРЦ при оформлении автомобиля в лизинг на юридическое лицо или ИП. Размер выгоды зависит от модели транспортного средства. Так, кроссоверы GAC GS3, GS4, GS5, GS8, а также седан EMPOW доступны со скидкой в размере 16%, а на минивэн GAC M8 распространяется выгода в размере 18% от РРЦ. Корпоративную преференцию можно использовать при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Подробности предложения уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Сотрудничество с официальным дистрибьютором бренда GAC позволяет CARCADE гарантировать доступ к актуальному наличию и календарю поставок всего ассортимента автомобилей, доступных для приобретения в лизинг. Финансовые консультанты помогут подобрать модель в подходящей модификации в любом регионе России или забронировать транспортное средство из предстоящей поставки в соответствии с потребностями клиента.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Кроме того, автомобили GAC доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yLiUCY

ИНН 3905019765

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