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Идеальная в паре: клиенты "Росгосстраха" считают "Ниву" лучшей второй машиной в семье Дачники Ижевска и Саратова активнее других страхуют загородные дома Более 20 миллионов рублей выплат от СберСтрахования получили жители Самарской области ВСК выплатила клиентке 6 млн рублей за "дом с трещинами" Около 13 млн рублей выплатила ВСК клиенту из Приморского края за сгоревший дом

Страхование Финансы

Идеальная в паре: клиенты "Росгосстраха" считают "Ниву" лучшей второй машиной в семье

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый десятый клиент "Росгосстраха" по ОСАГО страхует в компании свою гражданскую ответственность для управления несколькими автомобилями. И, как подсчитали в отделе анализа клиентских данных страховщика, лучшей второй машиной в семье россияне считают "Ниву" — в семи из десяти самых распространенных пар автомобилей имеется этот легендарный вазовский внедорожник.

Чаще всего у клиентов "Росгосстраха" полноприводная "Нива" дополняет компактный седан. Пара с Lada Granta — самый популярный вариант, с Lada Vesta — третий по популярности, с Renault Logan — четвертый, с Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla — шестой, восьмой и десятый, соответственно. На второй позиции — пара из классической "Нивы" и Chevrolet Niva. Также в топ-10 вошли пары Granta — Vesta (5 позиция), Lada Granta — ВАЗ 2107 (7) и Granta — Granta (9).

Как показывает анализ клиентской базы "Росгосстраха", подавляющее большинство страхователей, оформляющих более одного полиса ОСАГО, — мужчины. Но и доля женщин, которые покупают страховку для управления несколькими машинами, тоже ощутима — 16%.

Больше всего обладателей нескольких полисов ОСАГО от "Росгосстраха" живет в Башкортостане (6,3%), Московской области (5%) и Татарстане (4,5%). В десятку по количеству "мультистрахователей" также вошли Пермский край (4,2%), Свердловская (3,7%), Вологодская (3,5%) и Иркутская (3,2%) области, Москва (2,9%), Удмуртия (2,6%) и Саратовская область (2,4%).

"Это исследование клиентской базы показывает, что наши страхователи — довольно практичные люди. Внедорожные качества и ремонтопригодность "Нивы" хорошо известны, эта модель АВТОВАЗа пользуется популярностью у рыболовов и охотников, да и у жителей сельской глубинки, где превалируют дороги без асфальтового покрытия, — говорит директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. — При этом содержать "Ниву" в качестве второго автомобиля не слишком обременительно для бюджета. Конечно, цены на запчасти для нее тоже растут, но, например, в среднем полис ОСАГО на эти автомобили для клиентов нашей компании стоит менее 5 тыс. рублей в год".

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