Лизинг автомобилей HAVAL и Great Wall со скидками до 445 тыс. рублей для клиентов CARCADE в рамках программы "HAVAL Leasing"

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования автомобилей HAVAL и Great Wall. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести кроссоверы HAVAL Jolion, M6, F7, рамный пикап Great Wall Poer, а также другие востребованные модели брендов с использованием корпоративной скидки, достигающей 445 тыс. рублей. Выгода по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга.

Так, например, кроссовер HAVAL DARGO 2024 г. в. в комплектации Comfort станет дешевле на 139 950 рублей; кроссовер H3 2025 г. в. в комплектации Tech Plus 2WD — на 302 450 рублей; а выгода на внедорожник H9 2024 г. в. в модификации Premium достигнет 444 950 рублей. Подробности предложения и полную матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.