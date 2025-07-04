Альфа-Банк и Авито заключили стратегическое партнерство

Альфа-Банк и Авито объявили о запуске стратегического сотрудничества. Партнерство двух компаний на стыке e-commerce и финтеха откроет новые возможности миллионам пользователей по всей стране. Так, уже с 3 июля пользователям стал доступен кэшбэк 10% за покупки товаров с Авито Доставкой при оплате картой Альфа-Банка. Это первая инициатива на мировом рынке финтеха, когда за C2C-покупки будет начисляться кэшбэк.

Чтобы получить кэшбэк, пользователю достаточно будет заказать товары с Авито Доставкой — у любых продавцов, как профессиональных, так и частных, — указать карту Альфа-Банка при оформлении заказа и оплатить ей покупку. Ранее, как в российской, так и в мировой финтех-практике не было предложений о кэшбэке за покупки, сделанные у частных лиц.

Второй частью стратегического партнерства стало сотрудничество в сфере медийной рекламы. В течение полугода Альфа-Банк сможет детальнее рассказывать многомиллионной аудитории Авито о кэшбэке с помощью заметных имиджевых баннеров и отдельной брендированной страницы прямо внутри классифайда. Рекламу увидят не все пользователи площадки, а только те, кто вероятнее заинтересуется предложением банка: за это отвечают алгоритмы Авито.

"Это не просто сотрудничество, а технологическая синергия двух мощных брендов. Мы создаём уникальный и безопасный пользовательский опыт в сфере ecom, объединяя наши технологии, рекламные ресурсы и эксклюзивные предложения. Мы видим потенциал большого роста в нашем кросс-партнерстве — в том числе, мультипликативный эффект для клиентской базы и лояльности. Использование карт Альфа-Банка для оплаты на Авито, по нашим прогнозам, охватит в 1,5 раза больше клиентов, а средний чек по транзакциям вырастет в 2 раза. Это станет стимулом для более частого использования продуктов банка и повысит лояльность аудитории", — отметил Иван Пятков, заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка.

Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито:

"Потребители приходят на Авито за выбором — между ресейл и новым, частным продавцом и профессиональным магазином, возможностью что-то уточнить, поторговаться, сделать индивидуальный заказ. Каждый месяц пользователи совершают миллионы заказов через Авито Доставку, так, за это первое полугодие число заказов в сервисе выросло более чем на 40% год к году. Мы последовательно развиваем интеграции с крупнейшими участниками рынка. Ранее мы уже запустили возможность покупок на платформе через кредит и рассрочку, благодаря чему пользователи смогли увеличить средний чек в пять раз. А теперь появится и возможность получить кэшбэк за такие покупки, что является уникальной инициативой, которую мы внедряем совместно с Альфа-Банком. А партнерство в сфере рекламных инструментов, в том числе внутри наших платформ, поможет повысить видимость нововведений".