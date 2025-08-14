16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое СберБизнес поможет продавцам на Wildberries выбрать перспективную нишу Анастасия Федотова: "Мы формируем принципиально новую культуру в нашей стране" НОВИКОМ выдаст гарантии на 3 млрд рублей производителю защитного оборудования из Челябинска Демодень Sber500 впервые пройдёт в рамках Moscow Startup Summit

Банки Финансы

Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Количество корпоративных клиентов, которые открыли депозиты в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с января 2025 года. Рост интереса в том числе обусловлен возможностью онлайн-размещения средств в интернет-банке для юрлиц СберБизнес, которую банк предложил клиентам в июне. В августе Сбер дополнительно повысил максимальную ставку по депозиту в рупиях до 6,75% — это самая высокая ставка в Сбере по вкладам в иностранной валюте.

Такой финансовый инструмент в первую очередь выбирают компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, а также те, кто стремится сбалансировать валютный портфель и снизить риски от колебаний валют. При размещении депозита в рупиях банк предлагает льготный курс покупки при условии последующей продажи валюты.

Сбер предложил своим корпоративным клиентам возможность открытия депозитов в рупиях в апреле 2024 года. Оформление депозита доступно при наличии расчетного счета в рупиях, который можно открыть в Сбере бесплатно. Минимальная сумма размещения составляет от 1 млн рупий, срок — от 1 дня. Оформление в интернет-банке СберБизнес занимает несколько минут.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31