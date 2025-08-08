16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Екатерина Кобленц назначена новым директором по маркетингу и PR ОТП Банка "Пространство для жизни": застройщики получили поддержку Сбера на сумму более 34 млрд рублей НОВИКОМ расширяет сотрудничество с Гарантийным фондом Чувашии, усиливая поддержку бизнеса региона В июле рынок автокредитования продемонстрировал рост на 23% Сбер и "Школа 21" проведут кейс-чемпионат по Process Mining

Банки Финансы

Екатерина Кобленц назначена новым директором по маркетингу и PR ОТП Банка

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 4 августа 2025 Екатерина Кобленц присоединилась к команде ОТП банка в качестве главы Дирекции маркетинга и связям с общественностью. Ранее эту должность занимала Евгения Чурбанова, которая спустя 2,5 года работы покинула банк.

Последние 8 лет, до прихода в ОТП Банк, Екатерина Кобленц возглавляла маркетинговые коммуникации в Т-Банке, где вместе с командой занималась развитием бренда Т, инфлюенс-маркетингом, спецпроектами, нативной рекламой и маркетинговыми активностями в сфере спорта и культуры. В числе заметных проектов под руководством Екатерины — ренейминг Тинькофф в Т-Банк.

В новой роли Екатерина сфокусируется на повышении узнаваемости бренда ОТП, создании его идентичности и позиционирования в ключевых аудиториях клиентов, усилит аналитическую культуру внутри компании, а также займется укреплением позиций ОТП Банка в сегменте универсальных розничных банков страны.

"Я очень рада присоединиться к команде ОТП Банка. Впереди нас ждет множество интересных проектов, партнерств и инициатив, которые, я уверена, откроют новые возможности для нашего бизнеса и подарят нашим клиентам удовольствие от взаимодействия с брендом", — отмечает Екатерина Кобленц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31