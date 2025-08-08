Екатерина Кобленц назначена новым директором по маркетингу и PR ОТП Банка

С 4 августа 2025 Екатерина Кобленц присоединилась к команде ОТП банка в качестве главы Дирекции маркетинга и связям с общественностью. Ранее эту должность занимала Евгения Чурбанова, которая спустя 2,5 года работы покинула банк.
Последние 8 лет, до прихода в ОТП Банк, Екатерина Кобленц возглавляла маркетинговые коммуникации в Т-Банке, где вместе с командой занималась развитием бренда Т, инфлюенс-маркетингом, спецпроектами, нативной рекламой и маркетинговыми активностями в сфере спорта и культуры. В числе заметных проектов под руководством Екатерины — ренейминг Тинькофф в Т-Банк.
В новой роли Екатерина сфокусируется на повышении узнаваемости бренда ОТП, создании его идентичности и позиционирования в ключевых аудиториях клиентов, усилит аналитическую культуру внутри компании, а также займется укреплением позиций ОТП Банка в сегменте универсальных розничных банков страны.
"Я очень рада присоединиться к команде ОТП Банка. Впереди нас ждет множество интересных проектов, партнерств и инициатив, которые, я уверена, откроют новые возможности для нашего бизнеса и подарят нашим клиентам удовольствие от взаимодействия с брендом", — отмечает Екатерина Кобленц.
