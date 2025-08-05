Как защитить отпуск в России: выбираем страховку помимо ОМС

Летний сезон — время путешествий, но даже самый тщательно спланированный отдых может быть омрачен внезапной болезнью или травмой. Полис ОМС гарантирует медицинскую помощь по всей России, однако нагрузка на медиков в регионах, особенно курортных, в период наплыва гостей возрастает в разы, и оперативно попасть на прием может не получиться. В Страховом Доме ВСК рассказали, какие дополнительные страховые продукты помогут сделать поездку по стране более безопасной и комфортной.

В чем отличия ОМС от полиса путешественника по России

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) гарантирует гражданам право на бесплатное оказание медицинской помощи в государственных учреждениях по всей территории России. Хотя пациенты прикреплены к поликлинике по месту жительства, экстренную помощь обязаны предоставить в любом медицинском учреждении страны. Это означает, что при заболевании во время путешествия на Байкал, по Карелии или в других регионах можно обратиться в местные больницы и поликлиники.

Однако в курортных регионах в период высокого сезона доступность медицинской помощи может быть ограничена. Возрастает нагрузка на медучреждения, увеличиваются очереди, а запись к специалистам часто возможна только на отдаленные даты. Кроме того, в районных больницах может не оказаться необходимых узкопрофильных специалистов, что потребует самостоятельного поиска подходящей клиники.

Этих проблем не случится с полисом добровольного страхования для путешествий. Его можно оформить в страховой компании, выбрав любой период действия, актуальный набор рисков и дополнительных опций. Имея на руках такую страховку, не придется самостоятельно искать больницу, в котором помогут — организацией лечения займется страховая компания. И для семейного бюджета покупка страховки обойдется гораздо выгоднее, чем оплата счетов за прием врача в частной клинике, медицинские анализы и исследования и покупка лекарств.

Как работает полис путешественника

Полис путешественника работает по схожему с ВЗР (страхованием выезжающих за рубеж) принципу: он покрывает экстренные медицинские расходы во время путешествия в другие регионы страны. После оформления страховки, если во время поездки вам потребуется медицинская помощь, страховщик возьмет на себя поиск подходящей клиники и организацию лечения, избавляя вас от лишних хлопот. Во многих случаях страховая компания оплачивает даже расходы на такси, если вам пришлось обращаться в клинику, используя этот вид транспорта.

Какие риски покрывает полис

Базовый полис путешественника включает защиту от непредвиденных расходов, связанных со здоровьем и жизнью застрахованного. Это амбулаторное и стационарное лечение, консультации узких специалистов, оплата транспортировки в медучреждение, а также возвращение домой самого путешественника или его детей, если он не может сопровождать их из-за болезни. Дополнительно можно застраховать риски утери или повреждения багажа, занятия спортом, гражданскую ответственность перед третьими лицами, а также последствия несчастного случая — вплоть до инвалидности или смерти.

В чем отличия полиса путешественника от страховки от несчастного случая

Полис путешественника и страховка от несчастного случая решают разные задачи. Первый обеспечивает организацию и оплату медицинской помощи на месте, а второй предполагает денежную компенсацию уже после происшествия. Например, при травме в поездке страховка путешественника покроет лечение в местной клинике, а полис от несчастного случая — переведет фиксированную сумму на ваш счет после подтверждения документов. Эти выплаты могут помочь с реабилитацией или компенсировать потерю дохода, если из-за последствий травмы вы временно не сможете работать.