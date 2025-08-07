НОВИКОМ расширяет сотрудничество с Гарантийным фондом Чувашии, усиливая поддержку бизнеса региона

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) расширяет стратегическое сотрудничество с Гарантийным фондом Чувашской Республики. По итогам конкурсного отбора банк получил право разместить на депозите средства фонда на сумму 520 млн рублей сроком на 89 дней.

НОВИКОМ уже не в первый раз размещает средства Гарантийного фонда Чувашии, что свидетельствует о доверии к банку как к эффективному оператору региональных инструментов поддержки бизнеса. Победы НОВИКОМа в конкурсных отборах подтверждают его конкурентные условия и высокую надежность.

Гарантийный фонд Чувашии играет ключевую роль в обеспечении доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, предоставляя поручительства по кредитам. Только за первое полугодие 2025 года благодаря гарантиям фонда предприниматели региона привлекли более 1,5 млрд рублей. Эти средства были направлены на техническое перевооружение производств, закупку оборудования и расширение ассортимента продукции.

НОВИКОМ, обладая отраслевой экспертизой и широкой сетью партнерств с региональными институтами развития, обеспечивает устойчивую финансовую поддержку МСП в высокотехнологичных секторах. Размещение средств фонда в банке позволяет не просто сохранить капитал, но и увеличить объемы выдачи гарантий, а следовательно, поддержать большее число предпринимателей.

"Сегодня значительная часть программ поддержки МСП реализуется при участии региональных гарантийных фондов. Именно такие партнерства, как наше сотрудничество с фондом Чувашии, позволяют предпринимателям быстрее привлекать финансирование и реализовывать инвестиционные проекты. Поддержка бизнеса — это не просто кредиты, это вклад в развитие промышленности, создание рабочих мест и устойчивость региональной экономики. Мы гордимся тем, что являемся частью этой системной работы", — подчеркнула Марина Моисеева, управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде, представляющим интересы банка в Чувашии.

НОВИКОМ активно развивает сотрудничество с институтами поддержки предпринимательства по всей стране. Количество подписанных соглашений уже превысило 90. Такой подход позволяет выстраивать эффективную инфраструктуру кредитования, в рамках которой каждый предприниматель получает доступ к необходимым финансовым ресурсам.