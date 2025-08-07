16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ расширяет сотрудничество с Гарантийным фондом Чувашии, усиливая поддержку бизнеса региона В июле рынок автокредитования продемонстрировал рост на 23% Сбер и "Школа 21" проведут кейс-чемпионат по Process Mining ОТП Банк и Делимобиль представили масштабную коллаборацию В Самарской области поступают в вузы с помощью образовательных кредитов от Сбера

Банки Финансы

НОВИКОМ расширяет сотрудничество с Гарантийным фондом Чувашии, усиливая поддержку бизнеса региона

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) расширяет стратегическое сотрудничество с Гарантийным фондом Чувашской Республики. По итогам конкурсного отбора банк получил право разместить на депозите средства фонда на сумму 520 млн рублей сроком на 89 дней.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ уже не в первый раз размещает средства Гарантийного фонда Чувашии, что свидетельствует о доверии к банку как к эффективному оператору региональных инструментов поддержки бизнеса. Победы НОВИКОМа в конкурсных отборах подтверждают его конкурентные условия и высокую надежность.

Гарантийный фонд Чувашии играет ключевую роль в обеспечении доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, предоставляя поручительства по кредитам. Только за первое полугодие 2025 года благодаря гарантиям фонда предприниматели региона привлекли более 1,5 млрд рублей. Эти средства были направлены на техническое перевооружение производств, закупку оборудования и расширение ассортимента продукции.

НОВИКОМ, обладая отраслевой экспертизой и широкой сетью партнерств с региональными институтами развития, обеспечивает устойчивую финансовую поддержку МСП в высокотехнологичных секторах. Размещение средств фонда в банке позволяет не просто сохранить капитал, но и увеличить объемы выдачи гарантий, а следовательно, поддержать большее число предпринимателей.

"Сегодня значительная часть программ поддержки МСП реализуется при участии региональных гарантийных фондов. Именно такие партнерства, как наше сотрудничество с фондом Чувашии, позволяют предпринимателям быстрее привлекать финансирование и реализовывать инвестиционные проекты. Поддержка бизнеса — это не просто кредиты, это вклад в развитие промышленности, создание рабочих мест и устойчивость региональной экономики. Мы гордимся тем, что являемся частью этой системной работы", — подчеркнула Марина Моисеева, управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде, представляющим интересы банка в Чувашии.

НОВИКОМ активно развивает сотрудничество с институтами поддержки предпринимательства по всей стране. Количество подписанных соглашений уже превысило 90. Такой подход позволяет выстраивать эффективную инфраструктуру кредитования, в рамках которой каждый предприниматель получает доступ к необходимым финансовым ресурсам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31