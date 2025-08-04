НОВИКОМ выдал гарантию производителю электронной компонентной базы в Санкт-Петербурге

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) предоставил банковскую гарантию в пользу Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга для обеспечения целевого займа, выданного компании ООО "ЭКБ ТЕСТ". В рамках проекта предприятие приобретет оборудование, что позволит увеличить производственные мощности и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Привлеченное финансирование будет направлено на техническое переоснащение производства и запуск новой линейки продукции — аналогов электрических соединителей. Они востребованы в авиационной, электронной, автомобильной и приборостроительной отраслях.

ООО "ЭКБ ТЕСТ" входит в число ведущих производителей электронной компонентной базы в Санкт-Петербурге. Сотрудничество банка с предприятием ведется с 2019 года.

"Механизмы льготного финансирования с господдержкой становятся все более востребованными среди производственных предприятий. Предоставление банковских гарантий в пользу ФРП СПб — эффективный инструмент, позволяющий компаниям малого и среднего бизнеса реализовывать проекты технического перевооружения и расширения продуктовой линейки. НОВИКОМ последовательно расширяет участие в таких инициативах и намерен продолжать поддержку производственного сектора", — отметил Александр Сергеев, управляющий филиалом банка НОВИКОМ в Санкт-Петербурге.

Банк НОВИКОМ активно работает как с крупными промышленными предприятиями, так и с высокотехнологичными производителями в сегменте МСП, предоставляя комплексные финансовые решения для реализации инвестиционных проектов.