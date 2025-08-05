Открыть счёт для бизнеса в Сбере в рублях и иностранных валютах стало бесплатно

С 1 августа корпоративным клиентам Сбера стало доступно бесплатное открытие счёта в рублях и в иностранных валютах. Ранее стоимость услуги составляла 2500 руб. за открытие счёта в рублях и 2600 руб. ― за открытие счёта в иностранной валюте.
Комиссии отменены при открытии счетов в белорусском рубле (BYN), канадском долларе (CAD), китайском юане (CNY), чешской кроне (CZK), грузинском лари (GEL), гонконгском долларе (HKD), венгерском форинте (HUF), казахском тенге (KZT), норвежской кроне (NOK), польском злотом (PLN), саудовском рияле (SAR), сингапурском долларе (SGD), турецкой лире (TRY), индийской рупии (INR).
Новшество не касается открытия счетов в долларах США, фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках, японских йенах, шведских кронах, датских кронах, а также некоторых видов специальных счетов. Открытие таких счетов по-прежнему осталось платным.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.