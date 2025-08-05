Открыть счёт для бизнеса в Сбере в рублях и иностранных валютах стало бесплатно

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С 1 августа корпоративным клиентам Сбера стало доступно бесплатное открытие счёта в рублях и в иностранных валютах. Ранее стоимость услуги составляла 2500 руб. за открытие счёта в рублях и 2600 руб. ― за открытие счёта в иностранной валюте.