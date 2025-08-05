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Открыть счёт для бизнеса в Сбере в рублях и иностранных валютах стало бесплатно

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 августа корпоративным клиентам Сбера стало доступно бесплатное открытие счёта в рублях и в иностранных валютах. Ранее стоимость услуги составляла 2500 руб. за открытие счёта в рублях и 2600 руб. ― за открытие счёта в иностранной валюте.

Комиссии отменены при открытии счетов в белорусском рубле (BYN), канадском долларе (CAD), китайском юане (CNY), чешской кроне (CZK), грузинском лари (GEL), гонконгском долларе (HKD), венгерском форинте (HUF), казахском тенге (KZT), норвежской кроне (NOK), польском злотом (PLN), саудовском рияле (SAR), сингапурском долларе (SGD), турецкой лире (TRY), индийской рупии (INR).

Новшество не касается открытия счетов в долларах США, фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках, японских йенах, шведских кронах, датских кронах, а также некоторых видов специальных счетов. Открытие таких счетов по-прежнему осталось платным.

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