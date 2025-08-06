В июле рынок автокредитования продемонстрировал рост на 23%

По предварительным оценкам ВТБ, в июле российские банки предоставили населению около 164 млрд рублей на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Этот объем на 23% превышает показатели июня текущего года, но на 31% меньше, чем в июле 2024 года.
Общий объем продаж автокредитов в России с начала года достиг порядка 798 млрд рублей. Это на 44% ниже результата за 7 месяцев прошлого года.
Основная активность заемщиков по-прежнему сосредоточена на рынке новых автомобилей, благодаря действию господдержки и субсидированных программ производителей. Подавляющее большинство сделок в этом сегменте приходится на китайские и российские бренды, доля брендов из других стран, по статистике ВТБ, составляет всего около 1%.
"Рост выдач автокредитов в июле напрямую связан с коррекцией их стоимости, последовавшей за снижением ключевой ставки. В результате часть клиентов, которые раньше откладывали покупку, вернулись к идее приобретения автомобиля", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
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