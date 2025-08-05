В Самарской области поступают в вузы с помощью образовательных кредитов от Сбера

В Самарской области ежегодно растёт спрос на образовательные кредиты с государственной поддержкой. Так, при поступлении в вуз или продолжении научной деятельности, в 2023 году программой воспользовалось порядка 980 человек, а уже в следующем, 2024-м, количество заявок увеличилось почти на 30 процентов и составило более 1200. Активно поддержкой Сбера пользуются и в 2025 году: число желающих оформить образовательный кредит увеличивается, особенно сейчас в пик приемной кампании в учебных заведениях.

Наибольший интерес к финансовому инструменту проявляют студенты технических направлений и направлений информационных технологий. По статистике, большинство обучающихся, кто воспользовался такой мерой поддержки, выбрали своим вузом СамГТУ, Самарский университет и медицинский университет "Реавиз".

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Образовательный кредит становится популярным инструментом поддержки выпускников школ, будущих студентов различных вузов. Перечень специальностей не ограничен, поэтому воспользоваться таким кредитом может каждый желающий абитуриент. Благодаря этой программе поддержки получение качественного образования превращается из мечты в реальность, а также является одним из ключевых факторов успешной карьеры для молодежи в будущем".

Образовательный кредит с государственной поддержкой помогает молодым людям получать востребованное высшее образование, развивать профессиональные компетенции и обеспечивать своё уверенное профессиональное будущее.

На сегодняшний день более 274 тыс. студентов России пользуются кредитом на образование. Этот показатель растёт на 30–40% в год. Например, в 2024-м 98 тыс. учащихся начали получать платное образование благодаря этому финансовому инструменту, тогда как в 2023 году было только 70 тыс., а в 2022-м — 45 тыс. По итогам 2024-го на образовательные цели выданы порядка 16 млрд рублей.

Сейчас ставка по образовательным кредитам составляет до 3% годовых, а график погашения включает весь срок обучения, плюс девять месяцев после окончания — в это время также действует льготный период, когда студент платит только проценты от начисленной ставки в 3%, основную сумму он может погасить в течение 15 лет.

Кроме того, с ноября 2022 года появилась возможность использовать субсидируемые образовательные кредиты и для получения среднего профессионального образования.