НОВИКОМ нарастил чистую прибыль за I полугодие 2025 года

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2025 года. По итогам отчетного периода объем активов банка достиг 1 079,8 млрд руб., что на 4% выше показателя начала года. Чистая прибыль составила 14,5 млрд руб., продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%.

Согласно отчетности по РСБУ, собственные средства (капитал) банка за первую половину 2025 года увеличились на 10,6% — с 118,5 млрд руб. до 131,1 млрд руб. Чистый процентный доход НОВИКОМа составил 26,5 млрд руб., что на 4% выше аналогичного показателя 2024 года.

Позитивная динамика показателей НОВИКОМа подтверждает уверенное положение организации в банковском секторе страны, ее высокую рентабельность и финансовую надежность. Ключевые факторы роста — устойчивый к внешним вызовам бизнес-профиль, диверсификация ресурсной базы, грамотное управление ликвидностью, а также высокий уровень достаточности капитала.

Эффективное развитие бизнеса НОВИКОМа и укрепление позиций среди крупнейших банков России находят отражение в рейтингах всех ведущих российских кредитных агентств. Так, в первом полугодии 2025 года "Эксперт РА" повысило рейтинг банка до ruAA со стабильным прогнозом, а "НКР" подтвердило кредитный рейтинг организации на уровне AA-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный.

Благодаря системному подходу к принятию решений, эффективному риск-менеджменту, следованию одобренной акционером стратегии НОВИКОМ стабильно демонстрирует положительные результаты деятельности и предоставляет наиболее выгодные условия финансирования проектов в приоритетных для государства отраслях. Банк Ростеха — ключевой партнер предприятий российского авиастроения, двигателестроения, радиоэлектронной промышленности и других сфер реальной экономики России.

В целях поддержки производств, выполняющих задачи достижения технологического суверенитета, НОВИКОМ участвует в ключевых государственных механизмах льготного кредитования промышленности. При финансовой поддержке банка развиваются ведущие отечественные предприятия, выполняются НИОКР, внедряются новые технологии, производится инновационная продукция. Также НОВИКОМ содействует развитию малого и среднего бизнеса по всей стране.

В розничном сегменте особое внимание НОВИКОМ уделяет работе с сотрудниками предприятий-партнеров банка. Для укрепления кадрового потенциала отечественной промышленности НОВИКОМ постоянно совершенствует свою продуктовую розничную линейку, а также актуализирует мотивационную программу "Развитие". Так, недавно банк утвердил беспрецедентные условия для первой категории ее участников. Ставка для них по ипотечным программам "Первичный рынок", "Вторичный рынок" и "Рефинансирование ипотеки стороннего банка" составляет 12,1% годовых.

Портфель ипотечных кредитов за первое полугодие 2025 г. вырос на 17,4% к концу прошлого года, что значительно отличается от рынка. Кроме того, благодаря уникальной программе лояльности, которую банк запустил с начала 2025 года, ежемесячно обновляются рекорды по транзакционной активности наших клиентов и растет уровень их удовлетворённости.

"Планомерным повышением финансовых показателей НОВИКОМ подтверждает статус надежного партнера российской высокотехнологичной промышленности. Мы уверенно следуем цели, поставленной перед банком государством и акционером, — применяем передовые финансовые решения для развития приоритетных отраслей экономики, наращивания производства инновационной продукции и, в конечном итоге, достижения технологического лидерства России", — отметила Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.