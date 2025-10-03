"Тольяттиазот" поздравил детский центр "Гармония" с юбилеем

ТОАЗ поздравил Тольяттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония" с 30-летием. На торжественном мероприятии в честь юбилея представители компании вручили подарки педагогам учреждения.

В центре "Гармония" находятся дети, оставшиеся без попечения родителей или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. С момента образования социальную реабилитацию в организации прошли около 3 500 воспитанников. Одни из них вернулись в родные семьи, другие — начали самостоятельную жизнь после достижения 18-летнего возраста.

В настоящее время в учреждении действует два филиала, которые находятся в микрорайоне Шлюзовой Тольятти, а также в городе Жигулевске. Здесь работают 116 сотрудников, стаж многих из них составляет более 20 лет.

В рамках празднования юбилея состоялся концерт с творческими номерами и поздравлениями от выпускников центра и представителей приемных семей. Приветственные слова со сцены прозвучали от представителей региональной и муниципальной властей, а также общественных деятелей.

"Тольяттиазот" является постоянным партнером "Гармонии", ежегодно предоставляя воспитанникам учреждения подарки и билеты на новогодние представления в ведомственный Дворец культуры. Кроме того, для детей младшего возраста компания проводит в центре профориентационные мероприятия с викториной и демонстрацией корпоративных мультфильмов.