НОВИКОМ и Ростех создадут проектный офис по мерам господдержки промышленности АО "Транснефть — Приволга" провело пожарное учение на производственном объекте в Республике Татарстан "Тольяттиазот" поздравил детский центр "Гармония" с юбилеем "Самараэнерго" впервые за 13 лет выплатит дивиденды Такси вызвал, еду заказал: какие сервисы доступны в Самарской области без интернета

Экономика и бизнес

Авито Реклама и "Ютека" расширили набор аналитики для фармацевтических брендов

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авито Реклама и маркетплейс аптечных товаров "Ютека" запустили совместное аналитическое решение для фармацевтических брендов. Теперь рекламодатели, представленные в "Ютеке", могут напрямую оценивать влияние имиджевой рекламы на продажи безрецептурных препаратов и товаров для здоровья как в интернет-аптеках, так и в классических точках продаж.

Ранее у фармацевтических брендов, товары которых реализуются через "Ютеку", не было возможности связывать просмотры рекламы на Авито с реальными покупками. Новое партнерство решает эту задачу.

"Работа с Авито всегда была интересна для фармкомпаний, так как площадка имеет внушительный объем лояльной аудитории, которая покупает лекарства в интернете. "Ютека" со своей стороны помогает этой аудитории получить более подробную информацию о препарате, его наличии и стоимости практически во всех аптеках рядом с домом. Коллаборация позволит оценивать результат рекламной кампании непосредственно в количестве заказов, как в период размещения, так и в отложенной перспективе", — комментирует Эльдар Галеев, коммерческий директор "Ютека".

Для детальной аналитики Авито Реклама сопоставляет клики по баннерам с обезличенными данными о покупках в "Ютеке", включая онлайн-заказы и покупки в офлайн-точках. Такой подход позволяет учитывать даты просмотра рекламы и последующей покупки, а также помогает оценивать динамику продаж, выручку, количество транзакций и способ совершения покупки среди разных аудиторных сегментов. Дополнительно рекламодателям из категории "Фарма" доступны таргетинги по типу безрецептурных препаратов.

"Реклама фармацевтических брендов на медийных диджитал-площадках— задача со звездочкой. Эта категория рекламодателей является одной из самых перспективных с одной стороны, и сложной для детальной аналитики — с другой. Часто это связано с отсутствием интеграции рекламных интернет-площадок с онлайн-аптеками и, как следствие, невозможности оценить весь путь покупателя. Наше партнерство с "Ютекой" решило эту задачу. Теперь бренды, представленные на маркетплейсе аптечных товаров, могут оценивать влияние рекламы на Авито на реальные покупки безрецептурных препаратов и товаров для здоровья", — комментирует Маргарита Юркова, индустриальный менеджер по развитию сегмента "Здоровье" в Авито Рекламе.

