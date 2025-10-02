16+
Экономика и бизнес

Развитие с господдержкой: как маленькая компания из Безенчукского района стала крупнейшим производителем филамента в России

БЕЗЕНЧУК. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Безенчукском районе вот уже 6 лет ведет свою работу уникальное для Самарской области производство. Компания "Стар Пласт" занимается выпуском филамента — высококачественного пластика для 3D-принтеров. Работа на предприятии ведется круглосуточно, 30 сотрудников обслуживают линии, занимаются упаковкой и реализацией продукции. Начинали с небольших объемов, в 2024 году компания вышла на промышленные масштабы. Сегодня в сутки здесь выпускают до 800 кг филамента.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Мы поставляем продукцию по всей России, а также в Беларусь и Казахстан. Это и оптовые продажи, и реализация на маркетлейсах, а также участвуем в госзакупках. Основные наши потребители — это НИИ, образовательные учреждения, промышленные предприятия, — рассказывает генеральный директор "Стар Групп" Вячеслав Стебнев. — Сейчас мы работаем над производством собственных катушек, которые применяются для намотки пластика, так как доставка несет большие логистические и финансовые затраты".

Предприятие демонстрирует высокие результаты производительности. "Стар Пласт" занимает 3 место в стране по объему производства филамента, а также 4 строчку — по объему продаж на маркетплейсах.

Сейчас на предприятии работают две полностью автоматизированные линии. Увеличить объемы производства помог льготный заем, который оформили в Гарантийном фонде Самарской области.

"Мы видим, что государство предоставляет возможности для бизнеса и стараемся пользоваться ими. До конца кода планируем заручиться поддержкой регионального Государственного фонда развития промышленности. Финансирование поможет нам закупить новые производственные линии, расширить площади. Таким образом, мы планируем утроить нашу производительность", — дополняет Вячеслав Стебнев.

Компания активно помогает военнослужащим СВО, отправляя на передовую собственную продукцию. Там, на 3D-принтерах изготавливают специальное оборудование и детали для ремонта техники и др.

В Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению и выходу на экспорт.

"В Самарской области действует широкая линейка программ поддержки начинающих и действующих предпринимателей — это возможность быстро и успешно стартовать со своим проектом и масштабировать существующий бизнес. Каждый может обратиться в центр "Мой бизнес" и получить комплексную консультацию, сопровождение и наиболее актуальные инструменты для ведения предпринимательской деятельности", — рассказал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Узнать о действующих мерах господдержки можно на портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" региона.

