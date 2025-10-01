16+
Сотовая связь Транспорт и связь

"Билайн бизнес" откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Для клиентов "билайн бизнес" стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, Облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники которого получают доступ к витрине скидок от партнеров.

Фото: пресс-служба билайна

В рамках предложения клиенты "билайн бизнес" смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.

Среди первых партнеров — известные сервисы и магазины. Например, участники клуба получат:

  • До 25% на бронирование отелей;
  • До 20% на доставку готовой еды;
  • До 15% в магазине спортивных товаров;
  • До 58% на подписку в онлайн-кинотеатре;
  • До 20% на сервисы электронных и аудиокниг;
  • До 40% в интернет-магазине цветов и подарков;
  • До 12% на автозапчасти.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес": "Корпоративные программы лояльности часто доступны только сотрудникам крупных компаний, и мы хотим исправить эту несправедливость. "Билайн бизнес" дает возможность получать привилегии индивидуальным предпринимателям и самозанятым — такой подход к предложениям стал для нашей компании стандартом, исходящим от новой стратегии поддержки малого и среднего бизнеса".

Специальное предложение доступно клиентам "билайн бизнес", подключившим следующие услуги:

Корпоративная сотовая связь: перенос остатков трафика, безлимит на мессенджеры и другие сервисы, звонки на Билайн бесплатно;

Интернет для бизнеса: скорость до 10 Гбит/с, бесплатный IP-адрес, домен и корпоративная почта, а также быстрое подключение.

Облачная АТС: возможность принимать до 100 звонков одновременно, интеграция с CRM, аналитика звонков и голосовой помощник, подключение городских, мобильных и номеров 8800 
Партнерская сеть программы и список актуальных предложений регулярно пополняются, обеспечивая клиентам "билайн бизнес" доступ к новым возможностям для экономии личного бюджета.

Срок действия акции с 25 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года включительно. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях — по ссылке

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: beeline.ru

Erid: 2VSb5xSzBpV

г. Москва, ОГРН 1027700166636

