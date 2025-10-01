"Билайн бизнес" откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий

Для клиентов "билайн бизнес" стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, Облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники которого получают доступ к витрине скидок от партнеров.
В рамках предложения клиенты "билайн бизнес" смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
Среди первых партнеров — известные сервисы и магазины. Например, участники клуба получат:
- До 25% на бронирование отелей;
- До 20% на доставку готовой еды;
- До 15% в магазине спортивных товаров;
- До 58% на подписку в онлайн-кинотеатре;
- До 20% на сервисы электронных и аудиокниг;
- До 40% в интернет-магазине цветов и подарков;
- До 12% на автозапчасти.
Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес": "Корпоративные программы лояльности часто доступны только сотрудникам крупных компаний, и мы хотим исправить эту несправедливость. "Билайн бизнес" дает возможность получать привилегии индивидуальным предпринимателям и самозанятым — такой подход к предложениям стал для нашей компании стандартом, исходящим от новой стратегии поддержки малого и среднего бизнеса".
Специальное предложение доступно клиентам "билайн бизнес", подключившим следующие услуги:
Корпоративная сотовая связь: перенос остатков трафика, безлимит на мессенджеры и другие сервисы, звонки на Билайн бесплатно;
Интернет для бизнеса: скорость до 10 Гбит/с, бесплатный IP-адрес, домен и корпоративная почта, а также быстрое подключение.
Облачная АТС: возможность принимать до 100 звонков одновременно, интеграция с CRM, аналитика звонков и голосовой помощник, подключение городских, мобильных и номеров 8800
Партнерская сеть программы и список актуальных предложений регулярно пополняются, обеспечивая клиентам "билайн бизнес" доступ к новым возможностям для экономии личного бюджета.
Срок действия акции с 25 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года включительно. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях — по ссылке.
