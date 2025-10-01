Кабинет Авито Рекламы доступен индивидуальным предпринимателям

Команда Авито AdTech расширила возможности рекламного кабинета для самостоятельного запуска маркетинговых кампаний. Теперь инструменты Авито Рекламы доступны для индивидуальных предпринимателей. Они смогут настраивать и показывать рекламу многомиллионной аудитории Авито, гибко управлять продвижением и привлекать потенциальных клиентов. Это отвечает социальной миссии площадки по развитию предпринимательства.

С октября функциональность кабинета Авито Рекламы расширилась: его возможности стали доступны не только юридическим лицам, но и бизнесу любого масштаба. Индивидуальным предпринимателям достаточно зарегистрироваться в сервисе, пополнить баланс кабинета на сумму от 5 тыс. рублей и совершить несколько настроек для запуска кампаний.

"Онлайн-реклама стала обязательным условием для устойчивого роста и развития своего дела. Задача Авито — сделать так, чтобы бизнес любого масштаба мог решать свои задачи на площадке быстро и эффективно. И мы видим результат: во втором квартале инвестиции брендов в медийную рекламу на Авито выросли на 93% год к году. Для этого мы сделали ставку на развитие рекламных технологий, в том числе и для индивидуальных предпринимателей.

Новый кабинет Авито Рекламы объединяет точные алгоритмы рекомендаций и доступ к многомиллионной аудитории, мотивированной к сделке. С его помощью предприниматели могут получать новых клиентов, которые вероятнее совершат покупку, увеличивать продажи и повышать узнаваемость собственного бренда", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Инструменты Авито Рекламы подойдут для решения разных задач. Среди них как рост узнаваемости бренда и охватов, так и привлечение покупателей. Предприниматели могут вести аудиторию на внешние сайты или на собственные магазины внутри площадки.

При этом реклама показывается не всем пользователям, а только наиболее заинтересованным в ней посетителям: за это отвечают рекомендательные технологии Авито. Для этого алгоритмы учитывают информацию об интересах и поведении аудитории и на ее основе показывают подходящую рекламу.

В рекламном кабинете работает удобная структура для гибкого тестирования гипотез: кампании делятся на группы, а они — на креативы. Это позволяет предпринимателям экспериментировать с разными форматами, креативами и объемами бюджета. Запускать кампании можно в трех форматах. Среди них: стандартное статичное изображение, видеореклама и интерактивный динамический баннер.

Оценивать результаты кампаний поможет специальный инструмент — "Прогнозатор". Он предварительно оценивает охват и число показов баннеров или видеороликов в зависимости от заданного бюджета. При создании рекламной кампании индивидуальный предприниматель увидит, насколько реже или чаще будет показываться его реклама по сравнению с конкурентами.

Маркировка креативов происходит автоматически и не влияет на скорость запуска кампаний: платформа бесшовно интегрирована с оператором рекламных данных.