В Сергиевском и Волжском районах временно отключат свет 2 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.10.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

П. Булгари Парк Новые дачи (ул. Цветочная)

02.10.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Галяшина, ул. Аэродромная, ул. Восточная, ул. Солнечная, ул. Сергиевская, ул. Ленина).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.