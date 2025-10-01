Рэпер Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито Авто

Американский рэпер Xzibit — звезда культового шоу MTV "Тачка на прокачку" и один из символов автомобильной культуры — объявил о начале сотрудничества с российским брендом Авито Авто на пресс-конференции в преддверии своего выступления на фестивале "Уличный драйв" в Лужниках.

Хип-хоп-исполнитель стал хэдлайнером фестиваля, собравшего поклонников музыки и экстремальных видов спорта в столице. Во время пресс-конференции Xzibit рассказал о своем творческом пути и музыкальной карьере, а также подчеркнул особое отношение к автомобилям. Артист прибыл на мероприятие в футболке Авито Авто и сообщил о начале сотрудничества с технологической платформой: "С моими друзьями из Авито Авто мы готовим кое-что очень крутое! У нас есть большой сюрприз для вас! Следите за новостями". Музыкант подчеркнул, что данное сотрудничество — это особенный проект, детали которого пока остаются в секрете. В этот же день Xzibit анонсировал два концерта в декабре — в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, Xzibit высказался о российском автопроме, высоко оценив классическую "Волгу" и предложив необычные идеи для модернизации отечественных моделей. По его словам, из легендарной "Нивы" мог бы получиться полноценный монстр-трак. Рэпер также признался, что задумывается об открытии автобизнеса в Москве и отметил уникальную атмосферу российской автомобильной культуры. Говоря о своих впечатлениях от столицы, он подчеркнул её динамичное развитие и технологичность, а среди гастрономических открытий упомянул борщ и блины с икрой.

Помимо этого, артист представил свой новый альбом Kingmaker — первую пластинку за последние 13 лет, а также поделился планами на следующий год. В завершение он вспомнил студийную работу с Eminem и Dr. Dre, подчеркнув атмосферу братства и профессионализма, которая сопровождала создание их совместных хитов.