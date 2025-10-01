16+
Экономика и бизнес

Рэпер Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито Авто

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Американский рэпер Xzibit — звезда культового шоу MTV "Тачка на прокачку" и один из символов автомобильной культуры — объявил о начале сотрудничества с российским брендом Авито Авто на пресс-конференции в преддверии своего выступления на фестивале "Уличный драйв" в Лужниках.

Фото: предоставлено Авито

Хип-хоп-исполнитель стал хэдлайнером фестиваля, собравшего поклонников музыки и экстремальных видов спорта в столице. Во время пресс-конференции Xzibit рассказал о своем творческом пути и музыкальной карьере, а также подчеркнул особое отношение к автомобилям. Артист прибыл на мероприятие в футболке Авито Авто и сообщил о начале сотрудничества с технологической платформой: "С моими друзьями из Авито Авто мы готовим кое-что очень крутое! У нас есть большой сюрприз для вас! Следите за новостями". Музыкант подчеркнул, что данное сотрудничество — это особенный проект, детали которого пока остаются в секрете. В этот же день Xzibit анонсировал два концерта в декабре — в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, Xzibit высказался о российском автопроме, высоко оценив классическую "Волгу" и предложив необычные идеи для модернизации отечественных моделей. По его словам, из легендарной "Нивы" мог бы получиться полноценный монстр-трак. Рэпер также признался, что задумывается об открытии автобизнеса в Москве и отметил уникальную атмосферу российской автомобильной культуры. Говоря о своих впечатлениях от столицы, он подчеркнул её динамичное развитие и технологичность, а среди гастрономических открытий упомянул борщ и блины с икрой.

Помимо этого, артист представил свой новый альбом Kingmaker — первую пластинку за последние 13 лет, а также поделился планами на следующий год. В завершение он вспомнил студийную работу с Eminem и Dr. Dre, подчеркнув атмосферу братства и профессионализма, которая сопровождала создание их совместных хитов.

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

