Авито Подработка: жители Приволжского федерального округа готовы уделять подработке 11 часов в неделю

Платформа временной занятости "Авито Подработка" провела опрос среди более чем 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, как часто они подрабатывают и на что откладывают заработанные средства от подработки.

Результаты показали, что 47% работающих жителей ПФО уже имеют подработку, и в среднем им требуется около 4 месяцев, чтобы накопить на свою ближайшую финансовую цель.

При этом 21% респондентов Приволжского федерального округа подрабатывают регулярно, а еще 33% пока только планируют найти дополнительный источник дохода.

В среднем подрабатывающие жители Приволжского федерального округа откладывают с подработки 15 757 руб/мес. Чаще всего это суммы до 10 000 руб/мес (45%) и в диапазоне 10 001–30 000 руб/мес (25%). Откладывать от 30 001 до 50 000 руб/мес удается 8% опрошенных, а свыше 50 000 руб/мес — 5%.

Треть (28%) респондентов Приволжского федерального округа, имеющих подработку, полагают, что смогут накопить на свою финансовую цель с доходов от подработки за 1–3 месяца. Еще 31% планируют копить на цель от 4 до 6 месяцев, 30% — более полугода.

Наиболее популярные цели, ради которых жители Приволжского федерального округа откладывают средства с подработки, связаны с повышением качества жизни. Чаще всего респонденты копят на улучшение жилищных условий (57%) и крупные покупки — бытовую технику, электронику и мебель (41%), а также на путешествия и отпуск (41%). Далее идут траты на накопления и инвестиции (40%), обновление гардероба (35%), подарки близким (29%), уход за детьми (19%), рестораны, развлечения и услуги красоты (15%), образование (14%).

Жители Приволжского федерального округа, которые имеют подработку, готовы уделять ей в среднем 11 часов в неделю, чтобы накопить необходимую сумму. Чаще всего респонденты выбирали диапазон от 1 до 5 часов (35%), от 6 до 10 часов (30%) и от 11 до 20 часов (24%). Доля тех, кто готов подрабатывать от 21 до 40 часов, составила 6%.

Для большинства подрабатывающих жителей Приволжского федерального округа подработка становится важным источником финансовой стабильности: 46% признались, что благодаря дополнительному доходу они меньше переживают о непредвиденных расходах, а 42% отметили, что возможность откладывать средства значительно повышает уверенность в завтрашнем дне.

"Мы наблюдаем интересную тенденцию среди самых молодых участников рынка труда — поколения Z. 51% опрошенных работающих россиян в возрасте 18–24 лет уже имеют подработку, причем 27% из них подрабатывают регулярно, это самый высокий показатель среди представителей всех поколений. Для большинства зумеров подработка становится не только способом получить первый профессиональный опыт, но и инструментом финансовой самостоятельности", — комментирует Сергей Яськин, директор Авито Подработки.