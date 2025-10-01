Жительница Тольятти с проектом адаптивной одежды стала победительницей программы "Мама-предприниматель"

В Самарской области завершился региональный этап масштабной федеральной программы поддержки женского бизнеса "Мама-предприниматель". В 2025 году заявки на участие подали более 270 жительниц Самарской области, 15 из них вышли в финал.

Публичная защита бизнес-проектов состоялась 30 сентября на площадке регионального центра "Мой бизнес". Лучшим по итогам работы экспертной комиссии был признан проект адаптивной одежды для детей с ОВЗ "NIKOLA KIDS" Екатерины Рожковой. Жительница Тольятти стала обладательницей гранта в размере 150 тысяч рублей, она также получит шанс представить регион на федеральном уровне и побороться за грант в 1 млн рублей.

"Когда назвали моё имя я даже подумала: может ошиблись — до сих пор не могу поверить. Я в восторге, рада, что мой проект получил такую поддержку", — делится эмоциями победительница регионального этапа.

Екатерина Рожкова — мама двоих детей, она не понаслышке знает с какими трудностями сталкиваются родители особенных детей. Несколько лет назад Екатерина решила обучиться шитью, чтобы создавать удобную одежду для сына. Сейчас она уже помогает многим семьям в Тольятти и других городах области, адаптируя одежду под нужды особенных детей.

"Проект помог мне увидеть дальнейшее развитие. В планах — открыть небольшое производство, запустить продажи по электронным сертификатам, что значительно сократит финансовые затраты для родителей. Как производителя адаптивной одежды, меня отметили в Фонде "Защитники Отечества", и в перспективе возможно сотрудничество с ними по созданию одежды для ветеранов СВО", — дополняет Екатерина.

Грантовые средства победительница планирует направить на аренду помещения и на сертификацию продукции.

Экспертное жюри оценивало экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость бизнес-проектов. Членами жюри выступили представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, руководители известных предприятий региона, партнёры программы и представители общественных объединений.

Все проекты были отмечены подарками от федеральных и региональных партнёров и специальными призами от центра "Мой бизнес".

"Мы рады видеть, что программа, которую мы запустили в регионе еще в 2018 году, востребована у наших начинающих предпринимателей. Ежегодно мы наблюдаем большое количество заявок, среди которых есть достойные, яркие проекты, — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. — Конечно, после завершения программы наша поддержка не заканчивается, каждая участница может обратиться в один из центров "Мой бизнес", где ей помогут подобрать те инструменты господдержки, необходимые для роста и развития бизнес-проекта".

С 15 по 26 сентября участницы регионального этапа проекта "Мама-предприниматель" прошли очные обучающие интенсивы в Самаре и Тольятти. Под кураторством тренеров и приглашенных экспертов учились масштабированию бизнеса — от построения финансовой модели до внедрения решений на основе искусственного интеллекта, а также разработали бизнес-планы. В региональном финале на суд экспертам были представлены самые разные бизнес-проекты: лингвистический клуб, студия праздников, лаборатория красоты, цветочная ферма, центр профориентации и др.

"Я провожу обучающие мастер-классы по мобильной фотографии с прогулкой по городу. Участие в программе дало мне осознание, что проект нужный, его можно масштабировать. Я могу вырасти в предприниматели, могу сотрудничать с крупными организациями и проводить мастер-классы в формате тимбилдинга. Вслушивалась в каждое слово, каждую рекомендацию жюри, их экспертное мнение, уверена, даст толчок к развитию каждой из участниц", — рассказала одна из финалисток Мария Белесова.

Проект, помогающий женщинам в декрете, мамам с несовершеннолетними детьми открыть или масштабировать свой бизнес, в регионе проводится с 2018 года. Организатором выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный "Мой бизнес". Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" участие в проекте бесплатно.

Организатор — Минэкономразвития России. Оператор — Национальное агентство "Мой бизнес". Генеральный партнер — "Мое дело". Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер — СБЕР. При поддержке Фонда "Наше будущее", Союза женщин России. Продуктовые партнеры — VK, МИФ. Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал "Караван историй".