Экономика и бизнес

"Транспорт Будущего" приняли участие в международной выставке Иннопром-2025

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Транспорт Будущего" участвует в международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Мероприятие организовано министерством промышленности и торговли России совместно с министерством промышленности Республики Беларусь.

Компания "Транспорт Будущего" демонстрирует на выставке свою ключевую разработку — агропромышленный беспилотник С-80 и его компоненты. Компания планирует наладить новые деловые связи, выявить перспективные направления роста в других странах.

В выставке "Иннопром" принимают участие более 510 компаний, включая свыше 290 российских из 23 регионов, около 190 белорусских и свыше 30 иностранных участников из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в национальных экспозициях. В павильонах экспоцентра представлены достижения машиностроения, металлургии, новейшие материалы, энергетические решения и информационные технологии.

Площадь экспозиции составляет более 20 тыс. кв. м, в том числе уличная зона для демонстрации крупногабаритной техники. Важной частью мероприятия станет промышленный форум с главной пленарной сессией при участии руководителей правительств стран ЕАЭС. 

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

