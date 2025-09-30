"Транспорт Будущего" приняли участие в международной выставке Иннопром-2025

"Транспорт Будущего" участвует в международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября.
Мероприятие организовано министерством промышленности и торговли России совместно с министерством промышленности Республики Беларусь.
Компания "Транспорт Будущего" демонстрирует на выставке свою ключевую разработку — агропромышленный беспилотник С-80 и его компоненты. Компания планирует наладить новые деловые связи, выявить перспективные направления роста в других странах.
В выставке "Иннопром" принимают участие более 510 компаний, включая свыше 290 российских из 23 регионов, около 190 белорусских и свыше 30 иностранных участников из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в национальных экспозициях. В павильонах экспоцентра представлены достижения машиностроения, металлургии, новейшие материалы, энергетические решения и информационные технологии.
Площадь экспозиции составляет более 20 тыс. кв. м, в том числе уличная зона для демонстрации крупногабаритной техники. Важной частью мероприятия станет промышленный форум с главной пленарной сессией при участии руководителей правительств стран ЕАЭС.
