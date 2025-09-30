16+
Экономика и бизнес

Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области состоялось ключевое отраслевое мероприятие — научно-практическая конференция, посвященная развитию производства сои в России. Организаторами выступили КФХ "Цирулев" и АО "Щелково Агрохим" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Фото: ГБУ ДПО "Самара – АРИС"

Мероприятие направлено на реализацию задач национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", достижение основных целей по обеспечению импортозамещения, технологического суверенитета и повышения устойчивости аграрного сектора.

Основное внимание участников — аграриев, ученых, представителей бизнеса и власти — было уделено селекционным наработкам, позволяющим вывести производство сои на качественно новый уровень. Уже сегодня в России площадь посевов сои превышает 4,6 млн га, а урожайность достигает более 30 ц/га при рентабельности до 100%. В 2024 году в стране было собрано рекордное количество 7 млн тонн сои — исторический максимум за всю историю возделывания этой культуры.

Особое значение для самарского региона имеет строительство второй очереди завода по переработке сои компанией "ЭФКО" в Особой экономической зоне "Тольятти". Как отметил исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов, это создает мощный стимул для местных аграриев: "Соя — перспективная культура для Самарской области. С учетом планов по развитию мелиорации и росту спроса на переработку мы прогнозируем значительный рост как урожайности, так и доходности производства сои".

В 2024 году в Государственный реестр селекционных достижений были внесены два новых сорта:

  • "Самец" — это раннеспелый сорт, адаптированный для выращивания в 19 регионах России, созданный КФХ "Цирулев" совместно с научным консорциумом "Щелково Агрохим";
  • "Бинго" — сорт собственной селекции АО "Щелково Агрохим".

"Селекция — это не просто наука, это основа технологического суверенитета в АПК. Мы обязаны регулярно выводить на рынок новые сорта, отвечающие вызовам климата и требованиям аграриев. Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи: довести стандартную урожайность до 40 ц/га и повысить содержание белка свыше 40%", — подчеркнул Евгений Цирулев, руководитель КФХ и один из ведущих селекционеров страны.

Генеральный директор АО "Щелково Агрохим", доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов отметил, что Россия уверенно движется к полной технологической независимости в растениеводстве.

"К 2030 году на территории страны не останется импортных средств защиты растений. При этом цены на отечественные препараты снижаются, что открывает новые возможности для их применения в производстве сои. Соя — уникальная культура: она содержит протеин, жиры, пищевые волокна и подходит как для продовольственных, так и для кормовых целей. Но для выполнения государственных задач — роста производства на 25% и экспорта на 50% — нам необходимы новые сорта и передовые технологии", — считает Салис Каракотов.

Мероприятие в Приволжском районе Самарской области, стало площадкой для демонстрации комплексного подхода: от селекции и семеноводства до применения современных средств защиты растений и адаптации к орошению. Участники осмотрели участки с новыми сортами, ознакомились с производственными посевами и обсудили пути масштабирования успешных практик.

Развитие отечественной селекции сои — это не просто агротехнологический прорыв, а стратегический вклад в обеспечение продовольственной безопасности России и достижение целей национального проекта.

Обеспечение сельхозпроизводителей семенами, в том числе отечественной селекции, — одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса, обозначенное в программе социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы, представленной главой региона Вячеславом Федорищевым. На поддержку сельского хозяйства в Самарской области в этом году из федерального и областного бюджетов направлено около 6 млрд рублей.

