Группа компаний "СМК" принимает участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ.Беларусь"

Группа компаний "СМК" — крупный российский холдинг по изготовлению металлических конструкций — принимает участие в первой международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", которая проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября 2025 года.
Компания СМК представляет на выставке инновационные решения в сфере производства металлоконструкций и конструкций пролетных строений для автодорожных стальных мостов, путепроводов и эстакад.
В рамках выставки делегация ГК проведет серию деловых встреч с представителями региональных правительств и коммерческих организаций двух стран. Целью переговоров станет презентация возможностей и компетенций холдинга, а также обсуждение перспектив промышленного сотрудничества и развития совместных инвестиционных проектов.
"Производство металлоконструкций — сложный и ответственный процесс, требующий высокой точности и внедрения инноваций. Задача Группы компаний "СМК" на выставке — продемонстрировать, как современные технологии позволяют повысить качество и скорость строительства. Кроме того, для нас важно не только представить технологические решения, но и лучше понять потребности клиентов в регионе, наладить новые партнерства и совместно работать над проектами, отвечающими вызовам современного рынка", — отметил Игорь Тарасов, коммерческий директор ГК "СМК".
Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" — впервые проходит в Минске. Это международная площадка для демонстрации передовых промышленных технологий и развития российско-белорусского сотрудничества. В мероприятии принимают участие компании, которые представляют продукцию и услуги по направлениям: машиностроение и компоненты, металлургия и материалы, химическая промышленность, промышленные IT, автоматизация производств и услуги для промышленности.
