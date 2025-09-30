Сеть семейных пекарен в Безенчукском районе развивается с господдержкой

Малый и средний бизнес Самарской области активно использует финансовые инструменты поддержки для своего развития. Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Минимальная ставка по программам Фонда составляет 1% годовых, максимальная — 12%.

"Региональные предприниматели для развития своих бизнес-проектов активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, в первом полугодии 2025 года, благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли почти 900 млн рублей на развитие своих проектов", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Среди тех, кто уже воспользовался возможностями господдержки — семейное предприятие из Безенчукского района. Сестры Наталья Степаненко и Анна Грядунова запустили бизнес в 2020 году. Сначала это была одна небольшая точка в райцентре по продаже хлебобулочных изделий, а сегодня — уже целая сеть "Семейных пекарен". Расширился и ассортимент продукции: добавилось кондитерское производство, изготовление полуфабрикатов.

"В 2024 году мы открыли "Пельменную" на 40 посадочных мест — это была наша мечта, в этом году открылась наша пекарня в пгт. Осинки. Планов у нас много, хотим развиваться, сейчас думаем над запуском и в других районах", — рассказывает Наталья Степаненко, учредитель, заместитель директора по производственной части компании Велмол.

На производстве трудятся около 50 сотрудников. Еженедельно здесь выпускается хлебобулочных изделий на 3,5 тонн муки, а полуфабрикатов — почти 1 тонна в месяц. Готовую продукцию реализуют на собственных торговых точках, поставляют и в другие города области — Чапаевск, Самару.

Для развития бизнеса предприниматели активно пользуются возможностями господдержки.

"Мы обращались в Гарантийный фонд Самарской области, где нам предоставили кредит на льготных условиях, который мы использовали для развития наших производственных мощностей, для развития нашей сети, мы очень благодарны им за это", — добавляет Наталья Степаненко.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508.

Условия для развития предпринимательства создаются в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".